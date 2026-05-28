Una sola partita per decidere chi sarà la squadra campione di Italia 2025/26 del campionato Primavera 1 2025/26. A fronteggiarsi, nella sede delle Final Four del Viola Park, sono le prime due classificate della stagione regolare che sono pronte a coronare un campionato disputato da protagoniste provando a raggiungere la vittoria del titolo.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale playoff Primavera tv streaming , gara che metterà di fronte Fiorentina e Parma.

Dove vedere finale playoff Primavera tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Fiorentina e Parma Primavera si giocherà al Centro sportivo Viola Park, giovedì 28 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.30.

Dove vedere finale playoff Primavera tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Fiorentina-Parma Primavera sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

L’emittente in chiaro ha trasmesso, anche per questa stagione, la Rosh Saudi League, il massimo campionato saudita vinto per la prima volta da Cristiano Ronaldo dal suo arrivo cinque anni fa all’Al Nassr, in un duello fino all’ultima giornata contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.