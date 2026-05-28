Napoli, De Laurentiis indagato per abuso edilizio: al centro un punto ristoro al Maradona

Il provvedimento riguarda una struttura in costruzione all’interno dello stadio di Fuorigrotta, destinata – secondo gli accertamenti – a ospitare uno spazio hospitality. Gli agenti dell’unità operativa Tutela edilizia, intervenuti il 7 maggio durante un sopralluogo, avrebbero rilevato l’assenza del necessario titolo edilizio per la realizzazione dell’opera, facendo scattare il sequestro il 13 maggio, successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari il 18 maggio.

La struttura oggetto del sequestro sarebbe un volume di circa 150 metri quadrati e 3,5 metri di altezza, realizzato con pannelli coibentati, cartongesso e pedane in legno su struttura metallica, comprensivo di servizi igienici e impianti tecnologici. Il club, tramite il direttore dei lavori, avrebbe esibito una delibera del Comune di Napoli del settembre 2025 che autorizzava tre nuove aree hospitality per le esigenze della società, in cambio di un incremento di quasi 30 mila euro del canone di concessione versato dal Napoli per l’utilizzo dell’impianto.

Tuttavia, secondo quanto emerso dagli accertamenti comunali citati da la Repubblica Napoli, il nulla osta approvato dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi «non assume valore di titolo edilizio». Una posizione ribadita anche nell’ordinanza del gip Raffaele Coppola, che ha convalidato il sequestro.