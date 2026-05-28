I club europei che valgono di più: Real Madrid in vetta, Inter prima italiana

È stato pubblicato anche per il 2026 The European Elite, il report firmato da Football Benchmark che analizza i valori (enterprise value) dei migliori club calcistici in Europa. Quest’anno, il valore aggregato dei top 32 club europei ha toccato la cifra record di 72,6 miliardi di dollari, ben al di sopra dei 64,7 miliardi del 2025 per una crescita del 12%. Con un +176% rispetto a 10 anni fa. Questa crescita, da un punto di vista finanziario, è stata sostenuta dalla continua crescita dei ricavi nel calcio europeo d’élite. I ricavi da broadcasting hanno registrato una crescita particolarmente forte anno su anno, influenzata dal nuovo formato della UEFA Champions League e dalla continua espansione delle competizioni globali per club, come la FIFA Club World Cup. Inoltre, il report evidenzia anche segnali di un miglioramento della disciplina finanziaria in alcune parti dell’industria, con il rapporto aggregato tra costi del personale e ricavi tra gli attuali top 10 club in diminuzione rispetto all’anno precedente, dopo diverse stagioni di pressione inflazionistica legata agli stipendi dei giocatori e alle spese per le rose.

I ricavi operativi aggregati degli attuali top 10 club sono aumentati da 4,6 miliardi di euro nel 2016 a 8,4 miliardi di euro nel 2026, con i ricavi commerciali e altri ricavi che sono rimasti la componente di entrate più grande e con la crescita più rapida nell’ultimo decennio. I club che valgono di più al mondo – Dominio Real Madrid Guardando la classifica del valore dei club, il Real Madrid si conferma il club europeo con più valore, crescendo di un ulteriore 23% e raggiungendo così i 7,7 miliardi di euro. Cresce il Barcellona che si piazza al secondo posto, scalando due posizioni rispetto al 2025 grazie a una crescita del 33% – la più alta per un club presente nelle prime 32 posizioni del report – che ha portato il valore del club a quasi 6 miliardi. Chiude il podio il Manchester City rimasto stabile a 5,1 miliardi. Nell’attuale top 10 sono rappresentati quattro dei migliori cinque campionati al mondo. La Premier League (al top con sei club), la Liga spagnola (due club), la Bundesliga e la Ligue 1, queste ultime con un club a testa. Resta fuori solamente la Serie A, la cui prima rappresentante è l’Inter, che si posiziona al 12° posto con un enterprise value in netto aumento (+25%) superando così i 2 miliardi di euro.