I club europei che valgono di più: Real Madrid in vetta, Inter prima italiana

È stato pubblicato anche per il 2026 The European Elite, il report firmato da Football Benchmark che analizza i valori (enterprise value) dei migliori club calcistici in Europa. Quest’anno, il valore aggregato dei top 32 club europei ha toccato la cifra record di 72,6 miliardi di dollari, ben al di sopra dei 64,7 miliardi del 2025 per una crescita del 12%. Con un +176% rispetto a 10 anni fa.
Questa crescita, da un punto di vista finanziario, è stata sostenuta dalla continua crescita dei ricavi nel calcio europeo d’élite. I ricavi da broadcasting hanno registrato una crescita particolarmente forte anno su anno, influenzata dal nuovo formato della UEFA Champions League e dalla continua espansione delle competizioni globali per club, come la FIFA Club World Cup. Inoltre, il report evidenzia anche segnali di un miglioramento della disciplina finanziaria in alcune parti dell’industria, con il rapporto aggregato tra costi del personale e ricavi tra gli attuali top 10 club in diminuzione rispetto all’anno precedente, dopo diverse stagioni di pressione inflazionistica legata agli stipendi dei giocatori e alle spese per le rose.
I ricavi operativi aggregati degli attuali top 10 club sono aumentati da 4,6 miliardi di euro nel 2016 a 8,4 miliardi di euro nel 2026, con i ricavi commerciali e altri ricavi che sono rimasti la componente di entrate più grande e con la crescita più rapida nell’ultimo decennio.
I club che valgono di più al mondo – Dominio Real Madrid
Guardando la classifica del valore dei club, il Real Madrid si conferma il club europeo con più valore, crescendo di un ulteriore 23% e raggiungendo così i 7,7 miliardi di euro. Cresce il Barcellona che si piazza al secondo posto, scalando due posizioni rispetto al 2025 grazie a una crescita del 33% – la più alta per un club presente nelle prime 32 posizioni del report – che ha portato il valore del club a quasi 6 miliardi. Chiude il podio il Manchester City rimasto stabile a 5,1 miliardi.
Nell’attuale top 10 sono rappresentati quattro dei migliori cinque campionati al mondo. La Premier League (al top con sei club), la Liga spagnola (due club), la Bundesliga e la Ligue 1, queste ultime con un club a testa. Resta fuori solamente la Serie A, la cui prima rappresentante è l’Inter, che si posiziona al 12° posto con un enterprise value in netto aumento (+25%) superando così i 2 miliardi di euro.
I club che valgono di più al mondo – La classifica completa
Questa la graduatoria completa del 2026, con la presenza di sette italiane, tre delle quali possono vantare un valore ben superiore al miliardo di euro:
- Real Madrid – 7,725 miliardi di euro (+23%)
- Barcellona – 5,918 miliardi di euro (+33%)
- Manchester City – 5,102 miliardi di euro (=)
- Manchester United – 5,093 miliardi di euro (+1%)
- Arsenal – 4,930 miliardi di euro (+23%)
- Bayern Monaco – 4,718 miliardi di euro (+10%)
- Liverpool – 4,891 miliardi di euro (+12%)
- PSG – 4,525 miliardi di euro (+20%)
- Tottenham – 3,586 miliardi di euro (-2%)
- Chelsea – 3,043 miliardi di euro (+1%)
- Borussia Dortmund – 2,484 miliardi di euro (+6%)
- Inter – 2,137 miliardi di euro (+25%)
- Atletico Madrid – 2,108 miliardi di euro (+13%)
- Juventus – 1,837 miliardi di euro (+11%)
- Milan – 1,807 miliardi di euro (=)
- Newcastle – 1,470 miliardi di euro (nuovo)
- Aston Villa – 1,284 miliardi di euro (+41%)
- West Ham – 1,015 miliardi di euro (-14%%)
- Napoli – 967 milioni di euro (-12%)
- Eintracht Francoforte – 931 milioni di euro (-5%)
- Benfica – 756 milioni di euro (+21%)
- Roma – 730 milioni di euro (+10%)
- Galatasaray – 724 milioni di euro (nuovo)
- Marsiglia – 667 milioni di euro (+12%)
- Atalanta – 638 milioni di euro (+11%)
- PSV Eindhoven – 618 milioni di euro (+25%)
- Porto – 599 milioni di euro (+4%)
- Feyenoord – 525 milioni di euro (nuovo)
- Lazio – 519 milioni di euro (-7%)
- Lille – 509 milioni di euro (nuovo)
- Ajax – 504 milioni di euro (-6%)
- Real Sociedad – 502 milioni di euro (-5%)
I club che valgono di più al mondo – Le società italiane
Guardando nel dettaglio ai club italiani, l’Inter si trova al primo posto tra le società del nostro Paese, dopo avere superato il Milan rispetto all’edizione 2025 del report. I nerazzurri, come detto, hanno un trend positivo anno su anno pari al 25%, che rappresenta una delle crescite maggiori per i club presenti nelle prime 32 posizioni.
Segue la Juventus, che a sua volta ha superato i rossoneri. Il club di Exor – holding della famiglia Agnelli-Elkann – registra un +11% inserendosi in 14esima posizione arrivando a 1,8 miliardi di valore. La stessa cifra, rimanendo stabile rispetto a un anno fa, del Milan che si trova subito dietro ai bianconeri. È bene ricordare che fino al 2022 Inter e Milan non raggiungevano assieme il valore della Juventus, mentre oggi si trovano entrambe davanti ai bianconeri.
Le altre società italiane presenti sono Napoli, Roma, Atalanta e Lazio, visto che la Fiorentina è uscita dalla graduatoria rispetto allo scorso anno. Roma e Atalanta registrano una crescita, rispettivamente del 10% e 11%, mentre Napoli e Lazio vedono il proprio valore scendere del 12% e 7%. I partenopei scendono così sotto il miliardo di euro di valore nella settimana in cui sono circolate le voci su un’offerta faraonica presentata ad Aurelio De Laurentiis da parte di un consorzio di investitori statunitensi da 2 miliardi. Complessivamente, il massimo campionato italiano è rappresentato da sei società per un valore di oltre 8,6 miliardi di euro, oltre 1,2 miliardi di media.