Il Milan si affida a Retexo per il nuovo Ds: ecco quanto scriveva il CEO Gould per CF

Il Milan, per l’ennesimo anno sotto la gestione RedBird, è alle prese con una rivoluzione dirigenziale in cui si dovranno riempire le caselle dell’amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore. In attesa ci capire chi sostituirà Giorgio Furlani e Massiliano Allegri, la figura del Ds potrebbe essere individuata attraverso la piattaforma Retexo. A riportarlo è stato Il Corriere dello Sport.
Ma di cosa si tratta? Sul proprio sito ufficiale, Retexo Group si definisce come «il principale fornitore di intelligence e partner per il lato acquirente del mercato M&A del calcio. Collaboriamo con gruppi per valutare opportunità in relazione alle loro ambizioni come proprietari. Le nostre soluzioni guidate dai dati ottimizzano lo sviluppo dei giocatori, il player trading, l’alta performance e la crescita commerciale, assicurando che i nostri clienti raggiungano il vertice delle operazioni sportive e capitalizzino sulle opportunità strategiche. Valutiamo le migliori pratiche provenienti da altri settori e le applichiamo al calcio, dove la nostra esperienza specifica nel settore permette ai clienti di comprendere i propri punti di forza e di debolezza rispetto alla concorrenza».
Che cosa è Retexo – Le collaborazioni attive e la figura di Camryn Dyke
Fra i clienti del gruppo si trovano diversi club calcistici come Real Madrid, Roma e Cannes (Friedkin Group), Marsiglia, Athletic Bilbao, Marsiglia, la Federcalcio del Messico, Wrexham e Anderlecht. Per quanto riguarda le figure chiave, invece, sul sito ufficiale vengono evidenziati il fondatore Charles Gould e Camryn Dyke, Chief of Strategy.
Dyke è la co-fondatrice di Rexana Ventures e la Chief Strategy & Growth Officer di Retexo, dove unisce i suoi interessi per la strategia aziendale e il calcio femminile. Prima del suo periodo in Retexo e Rexana, Camryn ha lavorato nella consulenza per fusioni e acquisizioni presso Deloitte. Lì ha collaborato con clienti di diversi settori attraverso supporto pre e post-operazione, fornendo una guida strategica e operativa completa. Camryn possiede una laurea e un MBA della University of Notre Dame, dove è stata anche membro e capitana della squadra femminile di calcio.
Che cosa è Retexo – Il fondatore e CEO Charles Gould e quella analisi del 2021 per conto di Calcio e Finanza
Per quanto riguarda Gould, il fondatore di Retexo Group, è anche co-fondatore di Rexana Ventures. La sua carriera ha incluso attività di consulenza e analisi per conto di dei club elencati prima, a cui si aggiungono anche Club America e la A-League australiana. I servizi di Retexo includono consulenza strutturale, consulenza M&A per acquirenti di club, analisi dello staff, dei giocatori e di allenatori e area tecnica. Attualmente, Charles fa parte del consiglio consultivo di aziende attive nei settori della nutrizione sportiva, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale tra Stati Uniti ed Europa.
E, infine, proprio Gould ha realizzato nel gennaio 2021 un’analisi per conto di Calcio e Finanza, nella quale ha raccontato i dettami strategici che dovrebbe seguire un club calcistico all’avanguardia. «Una solida struttura di base e operazioni sul settore giovanile sono fondamentali per qualsiasi club, nonché il modo più semplice per sviluppare il proprio futuro» aveva spiegato.
Fra i vari passaggi dell’analisi, Gould prendeva in considerazione il momento del calcio italiano, che in quella estate avrebbe vinto gli Europei, ma avrebbe subito la seconda e terza esclusione consecutiva dai Mondiali. «L’Italia come paese ha fatto diversi passi indietro nella produzione di giocatori d’élite nell’ultima generazione. Durante la stagione 2019/2020 la Serie A ha avuto all’interno delle proprie rose solamente del 39,5% di giocatori italiani, rispetto al 60% di giocatori spagnoli della Liga, al 53% di francesi della Ligue 1, al 43% di giocatori tedeschi della Bundesliga e davanti solo ai 37% di giocatori britannici tesserati per club di Premier League. L’Italia ha la base di praticanti per affrontare il calo della produzione dei suoi giocatori e la prova di questo rovescio è già presente», si legge.
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