Il Milan si affida a Retexo per il nuovo Ds: ecco quanto scriveva il CEO Gould per CF

Ma di cosa si tratta? Sul proprio sito ufficiale, Retexo Group si definisce come «il principale fornitore di intelligence e partner per il lato acquirente del mercato M&A del calcio . Collaboriamo con gruppi per valutare opportunità in relazione alle loro ambizioni come proprietari. Le nostre soluzioni guidate dai dati ottimizzano lo sviluppo dei giocatori, il player trading, l’alta performance e la crescita commerciale , assicurando che i nostri clienti raggiungano il vertice delle operazioni sportive e capitalizzino sulle opportunità strategiche. Valutiamo le migliori pratiche provenienti da altri settori e le applichiamo al calcio, dove la nostra esperienza specifica nel settore permette ai clienti di comprendere i propri punti di forza e di debolezza rispetto alla concorrenza».

Il Milan , per l’ennesimo anno sotto la gestione RedBird , è alle prese con una rivoluzione dirigenziale in cui si dovranno riempire le caselle dell’amministratore delegato, direttore sportivo e allenatore. In attesa ci capire chi sostituirà Giorgio Furlani e Massiliano Allegri , la figura del Ds potrebbe essere individuata attraverso la piattaforma Retexo . A riportarlo è stato Il Corriere dello Sport.

Dyke è la co-fondatrice di Rexana Ventures e la Chief Strategy & Growth Officer di Retexo, dove unisce i suoi interessi per la strategia aziendale e il calcio femminile. Prima del suo periodo in Retexo e Rexana, Camryn ha lavorato nella consulenza per fusioni e acquisizioni presso Deloitte . Lì ha collaborato con clienti di diversi settori attraverso supporto pre e post-operazione, fornendo una guida strategica e operativa completa. Camryn possiede una laurea e un MBA della University of Notre Dame , dove è stata anche membro e capitana della squadra femminile di calcio.

Fra i clienti del gruppo si trovano diversi club calcistici come Real Madrid , Roma e Cannes ( Friedkin Group ), Marsiglia, Athletic Bilbao , Marsiglia , la Federcalcio del Messico , Wrexham e Anderlecht . Per quanto riguarda le figure chiave, invece, sul sito ufficiale vengono evidenziati il fondatore Charles Gould e Camryn Dyke , Chief of Strategy.

Che cosa è Retexo – Il fondatore e CEO Charles Gould e quella analisi del 2021 per conto di Calcio e Finanza

Per quanto riguarda Gould, il fondatore di Retexo Group, è anche co-fondatore di Rexana Ventures. La sua carriera ha incluso attività di consulenza e analisi per conto di dei club elencati prima, a cui si aggiungono anche Club America e la A-League australiana. I servizi di Retexo includono consulenza strutturale, consulenza M&A per acquirenti di club, analisi dello staff, dei giocatori e di allenatori e area tecnica. Attualmente, Charles fa parte del consiglio consultivo di aziende attive nei settori della nutrizione sportiva, della tecnologia e dell’intelligenza artificiale tra Stati Uniti ed Europa.

E, infine, proprio Gould ha realizzato nel gennaio 2021 un’analisi per conto di Calcio e Finanza, nella quale ha raccontato i dettami strategici che dovrebbe seguire un club calcistico all’avanguardia. «Una solida struttura di base e operazioni sul settore giovanile sono fondamentali per qualsiasi club, nonché il modo più semplice per sviluppare il proprio futuro» aveva spiegato.

Fra i vari passaggi dell’analisi, Gould prendeva in considerazione il momento del calcio italiano, che in quella estate avrebbe vinto gli Europei, ma avrebbe subito la seconda e terza esclusione consecutiva dai Mondiali. «L’Italia come paese ha fatto diversi passi indietro nella produzione di giocatori d’élite nell’ultima generazione. Durante la stagione 2019/2020 la Serie A ha avuto all’interno delle proprie rose solamente del 39,5% di giocatori italiani, rispetto al 60% di giocatori spagnoli della Liga, al 53% di francesi della Ligue 1, al 43% di giocatori tedeschi della Bundesliga e davanti solo ai 37% di giocatori britannici tesserati per club di Premier League. L’Italia ha la base di praticanti per affrontare il calo della produzione dei suoi giocatori e la prova di questo rovescio è già presente», si legge.

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