Inter, il 16 luglio inizia il ritiro in Germania: la prima amichevole sarà contro il Karlsruher

In vista del calciomercato, in casa Inter è stato definito il programma per il tiro pre stagionale 2026/27. I nerazzurri di Cristian Chivu, al netto dei calciatori che saranno impegnati ai Mondiali in USA, Messico e Canada.

L’Inter inizierà la prossima stagione a Donaueschingen, Baden-Württemberg, in Germania, sede del ritiro estivo nerazzurro che prenderà il via il 16 luglio. Una permanenza che si prolungherà fino al 26 luglio, giorno della prima amichevole stagionale contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, la seconda divisione del calcio tedesco. La sfida si terrà al BBBank Wildpark, impianto di casa dei biancoblù, con il calcio d’inizio in programma alle ore 16:30. Quella tra Inter e Karlsruher SC sarà una partita inedita: le due squadre non si sono mai affrontate né in gare ufficiali né in amichevole. Tutte le informazioni relative ai biglietti saranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Karlsruher SC.