UEFA, sparisce la sanzione della sconfitta a tavolino per i club

Con il termine della stagione 2025/26 la UEFA ha messo mano al proprio statuto e in particolare è andata a modificare le possibili sanzioni disciplinari da infliggere a federazioni membri e ai relativi club.
Il massimo organo del calcio europeo, prima della modifica, prevedeva un totale di 16 possibili provvedimenti, che però ora passano a essere solo 15, visto che la sconfitta a tavolino è stata eliminata completamente.
Queste le 16 possibili sanzioni previste prima della recente modifica dello statuto UEFA:
- avvertimento
- richiamo
- ammenda
- annullamento del risultato di una partita
- ordine di rigiocare una partita
- detrazione punti
- assegnazione di una partita a tavolino
- svolgimento di partite a porte chiuse
- divieto di utilizzo di uno stadio
- ordine di disputare una partita in un paese terzo
- trattenimento dei ricavi provenienti da una competizione UEFA
- divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA
- limitazione del numero di giocatori che un club può registrare per partecipare alle competizioni UEFA
- squalifica dalle competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future
- ritiro di un titolo o di un premio
- ritiro di una licenza
In virtù della modifica dello statu UEFA, come detto, le possibili sanzioni per federazioni e rispetti club sono scese a 15 e sono le seguenti:
- avvertimento
- richiamo
- ammenda
- annullamento del risultato di una partita
- ordine di rigiocare una partita
- detrazione punti
- svolgimento di partite a porte chiuse
- chiusura totale o parziale dello stadio
- disputa di una partita in un paese terzo
- trattenimento dei ricavi provenienti da una competizione UEFA
- divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA
- limitazione del numero di giocatori che un club può registrare per partecipare alle competizioni UEFA
- squalifica dalle competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future
- ritiro di un titolo o di un premio
- ritiro di una licenza