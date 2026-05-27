UEFA, sparisce la sanzione della sconfitta a tavolino per i club

Con il termine della stagione 2025/26 la UEFA ha messo mano al proprio statuto e in particolare è andata a modificare le possibili sanzioni disciplinari da infliggere a federazioni membri e ai relativi club.

Il massimo organo del calcio europeo, prima della modifica, prevedeva un totale di 16 possibili provvedimenti, che però ora passano a essere solo 15, visto che la sconfitta a tavolino è stata eliminata completamente.