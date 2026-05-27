UEFA, sparisce la sanzione della sconfitta a tavolino per i club

Il massimo organo del calcio europeo ha modificato il proprio statuto, in particolar modo la serie di possibili sanzioni disciplinari per federazioni e relativi club.

Di
Redazione
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Aleksander Ceferin (Photo by James Manning - WPA Pool/Getty Images)

Con il termine della stagione 2025/26 la UEFA ha messo mano al proprio statuto e in particolare è andata a modificare le possibili sanzioni disciplinari da infliggere a federazioni membri e ai relativi club.

Il massimo organo del calcio europeo, prima della modifica, prevedeva un totale di 16 possibili provvedimenti, che però ora passano a essere solo 15, visto che la sconfitta a tavolino è stata eliminata completamente.

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Queste le 16 possibili sanzioni previste prima della recente modifica dello statuto UEFA:

  • avvertimento
  • richiamo
  • ammenda
  • annullamento del risultato di una partita
  • ordine di rigiocare una partita
  • detrazione punti
  • assegnazione di una partita a tavolino
  • svolgimento di partite a porte chiuse
  • divieto di utilizzo di uno stadio
  • ordine di disputare una partita in un paese terzo
  • trattenimento dei ricavi provenienti da una competizione UEFA
  • divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA
  • limitazione del numero di giocatori che un club può registrare per partecipare alle competizioni UEFA
  • squalifica dalle competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future
  • ritiro di un titolo o di un premio
  • ritiro di una licenza

In virtù della modifica dello statu UEFA, come detto, le possibili sanzioni per federazioni e rispetti club sono scese a 15 e sono le seguenti:

  • avvertimento
  • richiamo
  • ammenda
  • annullamento del risultato di una partita
  • ordine di rigiocare una partita
  • detrazione punti
  • svolgimento di partite a porte chiuse
  • chiusura totale o parziale dello stadio
  • disputa di una partita in un paese terzo
  • trattenimento dei ricavi provenienti da una competizione UEFA
  • divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA
  • limitazione del numero di giocatori che un club può registrare per partecipare alle competizioni UEFA
  • squalifica dalle competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future
  • ritiro di un titolo o di un premio
  • ritiro di una licenza

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