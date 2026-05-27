Conference, Crystal Palace e Rayo Vallecano in campo per la finale: quanto vale vincere il trofeo

Questa sera alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno per la conquista della UEFA Conference League 2025/26. Oltre al trofeo, inoltre, la squadra vincitrice strapperà il pass per la prossima Europa League, visto che nessuna delle due è riuscita a raggiungere la qualificazione europea attraverso i rispettivi campionati. Entrambe, inoltre, sono a un passo da un traguardo storico: la vittoria del primo trofeo internazionale della propria storia. Un elemento in più che rende la sfida di questa sera ancora più importante per le due squadre. Ma quanto vale vincere la Conference League per Crystal Palace e Rayo Vallecano? Per rispondere a questa domanda, bisogna partire dai premi garantiti dalla UEFA. Per la stagione 2025/26, il massimo organo del calcio europeo ha stanziato 285 milioni di euro, con un aumento di 50 milioni rispetto al ciclo 2021-2024. L’importo netto disponibile per i club partecipanti è suddiviso nel modo seguente: Il 40% è assegnato alle quote di iscrizione : 114 milioni

è assegnato alle : 114 milioni Il 40% è destinato a importi fissi legati alla performance : 114 milioni di euro

è destinato a importi fissi : 114 milioni di euro Il 20% è assegnato al nuovo calcolo appena creato dalla UEFA: 57 milioni di euro Quanto vale vincere Conference League – La quota di partenza (114 milioni) Ciascuno dei 36 club che si qualificano per la fase a gironi riceverà anche per questa stagione uno stanziamento di 3,17 milioni di euro, suddiviso in un acconto di 3,05 milioni di euro e un saldo di 120.000 euro. A questa si aggiunge poi il pilastro “value” (qui per una spiegazione approfondita), introdotto a partire dalla stagione passata, che rappresenta una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Quanto vale vincere Conference League – I bonus per i risultati (114 milioni di euro) Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 400.000 euro per vittoria e 133.000 euro per ogni pareggio. Gli importi non distribuiti (133 mila euro per ogni pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club in base alla classifica della fase a girone unico. Inoltre, in base alla classifica finale della prima fase, le squadre riceveranno dei bonus, calcolati in base alla divisione in quote del valore di 28.000 euro. La squadra con la più bassa posizione nella graduatoria riceverà una quota, mentre la formazione con il piazzamento più alto ne riceverà 36. Eventuali risparmi derivanti dai sorteggi nella fase di campionato aumenteranno proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite su ciascuna posizione. Inoltre, i club che arriveranno nei primi otto posti della classifica della prima fase riceveranno ulteriori 400.000 euro mentre le squadre dal 9° al 16° posto riceveranno ulteriori 200.000 euro. I primi saranno automaticamente qualificati per gli ottavi di finali, mentre gli altri dovranno giocare un turno di spareggio fra di loro per accedere alla fase a eliminazione diretta. Gli altri saranno eliminati e non riceveranno nessun premio. I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno i seguenti importi: Qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale : 200.000 euro a club

per gli : Qualificazione agli ottavi di finale : 800.000 euro a club

: Qualificazione ai quarti di finale : 1,3 milioni di euro a club

: Qualificazione alle semifinali : 2,5 milioni di euro a club

: Qualificazione alla finale: 4 milioni di euro a club La squadra vincitrice della Conference League riceverà 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente).