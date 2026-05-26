Il tabellone per il Roland Garros 2026 è stato pubblicato dopo la fine dei turni di qualificazione, dove diversi tennisti italiani si sono messi in luce. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputa dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.
Il Roland Garros 2026 – Un evento globale su terra rossa
Il Roland Garros 2026 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali:
- Court Philippe Chatrier
- Court Suzanne Lenglen
- Court Simonne-Mathieu
Albo d’oro Roland Garros – Ultimi 5 vincitori
- 2021 – Novak Djokovic
- 2022 – Rafael Nadal
- 2023 – Novak Djokovic
- 2024 – Carlos Alcaraz
- 2025 – Carlos Alcaraz
Nella storia del Roland Garros sono state tre le vittorie di tennisti italiani:
- 1959 – Nicola Pietrangeli
- 1960 – Nicola Pietrangeli
- 1976 – Adriano Panatta
L’ultimo italiano ad arrivare in finale è stato proprio Panatta, che nell’ultimo atto dell’edizione 1976 sconfisse in quattro set (6–1, 6–4, 4–6, 7–6) lo statunitense Harold Solomon.
Tabellone Roland Garros 2026 – La situazione
Grande attenzione è puntata su Jannik Sinner (scopri qui quanto guadagna Sinner), attuale numero 1 del ranking mondiale e fresco vincitore degli Internazionali di Roma.
Quest’anno a Parigi non andrà in scena l’ormai classico scontro con Carlos Alcaraz, due volte vincitore sulla rossa francese, che è ancora alle prese con l’infortunio al polso. Un guaio fisico che lo costringerà a dare forfait anche per Wimbledon.
Roland Garros 2026 – Il tabellone completo
La parte alta del tabellone Roland Garros 2026:
Questa invece la parte bassa del tabellone del Roland Garros 2026: