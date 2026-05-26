Europei Under 17, dove vedere Italia Francia in tv e streaming: la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Francia Under 17 tv streaming, gara valida per la prima giornata degli Europei.
Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Danimarca, Montenegro e, appunto Francia. Per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, che inizierà dalle semifinali, bisognerà arrivare nelle prime due del raggruppamento. La finale della competizione continentale, che quest’anno si gioca in Estonia, è fissata per il 7 giugno.
Dove vedere Italia Francia Under 17 tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Francia Under 17, match valido per la prima giornata degli Europei di categoria 2026, si terrà allo stadio Kalevi Keskstaadion di Tallinn, martedì 26 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.30. La sfida sarà visibile in diretta in diretta in streaming su Rai Play e in differita, dalle 16.00, su Rai Sport.
Ed ecco i convocati di Franceschini per gli Europei Under 17:
PORTIERI:
- Emanuele Giaretta (Juventus)
- Christian Lupo (Lecce)
DIFENSORI:
- Matteo Albini (Como)
- Giampaolo Bonifazi (Roma)
- Lorenzo Dattilo (Roma)
- Djibril Diallo (Parma)
- Andrea Donato (Inter)
- Lorenzo Puricelli (Inter)
- Edoardo Dario Rocca (Inter)
- Ludovico Varali (Parma)
CENTROCAMPISTI:
- Francesco Ballarin (Venezia)
- Edoardo Biondini (Empoli)
- Francesco Gasparello (Atalanta)
- Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)
ATTACCANTI:
- Tommaso Casagrande (Hellas Verona)
- Thomas Corigliano (Juventus)
- Federico Croci (Fiorentina)
- Marcello Fugazzola (Atalanta)
- Jacopo Landi (Empoli)
- Diego Perillo (Empoli)