Niente Supercoppa italiana in estate: si giocherà a fine dicembre

«La Supercoppa italiana si giocherà il 22-23 dicembre, penso lo decideremo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici, non ci sono ipotesi in quell’area per ovvi motivi legati alle guerre. Penso oggi decideremo anche dove giocare», ha spiegato Simonelli intervenendo a Radio Anch’io Sport.

La prossima edizione della Supercoppa italiana non si giocherà in estate, anche se non si disputerà in Arabia Saudita. Dopo settimane di riflessioni sul calendario e sulla sede del torneo, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha anticipato che la competizione dovrebbe disputarsi il 22 e 23 dicembre 2026, con la decisione attesa nel consiglio di Lega in programma oggi.

La novità riguarda non soltanto il periodo di disputa, ma anche il format. Dopo tre edizioni consecutive con la Final Four a quattro squadre, la competizione tornerà infatti alla formula tradizionale a due partecipanti: in campo ci saranno l’Inter, campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia, e la Lazio, finalista sconfitta della coppa nazionale. Il regolamento prevede infatti che, in caso di “double” campionato-Coppa Italia, a sfidare la squadra vincitrice sia la finalista della Coppa Italia.

Resta invece da definire la sede della sfida. La tradizionale opzione araba appare complicata: i Giochi asiatici impediscono infatti di avere una finestra disponibile in Arabia Saudita, mentre altre ipotesi nell’area mediorientale sono state escluse per motivi geopolitici. Sul tavolo restano diverse soluzioni: un’ipotesi negli Stati Uniti, un’altra destinazione internazionale oppure il ritorno, almeno per un anno, in Italia.

Se si dovesse optare per il territorio italiano, sarebbe un ritorno che manca dall’edizione del 2021, disputata a San Siro tra Inter e Juventus, con vittoria nerazzurra ai supplementari. Più recente, invece, l’ultima Supercoppa giocata con il format a due squadre: era il gennaio 2023, quando l’Inter superò il Milan nel derby di Riad, prima del passaggio alla Final Four introdotta dal 2023/24.