Il campionato Primavera 1 2025/26 è entrato nella sua fase finale e attende la fine dei playoff per assegnare il titolo nazionale di categoria. Superati i quarti di finale, dove Bologna e Cesena hanno avuto la meglio, rispettivamente, di Roma e Inter, ora ecco che entrano in gioco le due squadre che hanno chiuso la regular season al primo e secondo posto della classifica.

Fiorentina e Parma si aggiungono così al tabellone delle Final Four, che da regolamento si giocheranno in un’unica sede, il Viola Park (centro d’allenamento della ocietà viola tanto voluto da Rocco Commisso), con la formula della gara secca.