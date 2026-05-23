Il campionato Primavera 1 2025/26 è entrato nella sua fase finale e attende la fine dei playoff per assegnare il titolo nazionale di categoria. Superati i quarti di finale, dove Bologna e Cesena hanno avuto la meglio, rispettivamente, di Roma e Inter, ora ecco che entrano in gioco le due squadre che hanno chiuso la regular season al primo e secondo posto della classifica.
Fiorentina e Parma si aggiungono così al tabellone delle Final Four, che da regolamento si giocheranno in un’unica sede, il Viola Park (centro d’allenamento della ocietà viola tanto voluto da Rocco Commisso), con la formula della gara secca.
Tabellone playoff Primavera 1 – Tutti gli incroci
Primo turno
- Giovedì 21 maggio, ore 18.00: Roma (4ª) – Bologna (5ª) 1-2
- Venerdì 22 maggio:, ore 18.00 Cesena (3ª) – Inter (6ª) 2-1
Le gare si sono disputate in partita secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti sarebbe avanzata la squadra meglio classificata nella regular season, senza tempi supplementari né rigori.
Semifinali
- Domenica 24 maggio, ore 18.30: Fiorentina-Bologna
- Lunedì 25 maggio, ore 20.30: Parma-Cesena
Finale
- Giovedì 28 maggio, ore 20.30: Vincente Semifinale A – Vincente Semifinale B
Diversamente dal primo turno, nelle semifinali – così come nella finale – in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore. Inoltre, come detto, da questo punto in avanti la sede unica delle sfide sarà Il Viola Park, mentre le partite precedenti si sono giocate in casa della miglior piazzata durante il campionato.