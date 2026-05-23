Dove vedere finale Coppa di Germania tv streaming: guarda Bayern Monaco-Stoccarda in diretta

Si tratta dell’ultimo appuntamento del calcio tedesco, visto che la Bundesliga è terminata la scorsa settimana. Le sfide del trofeo nazionale, così come quelle della Bundesliga, sono un’esclusiva assoluta di Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Bayern Monaco-Stoccarda è in programma per sabato 23 maggio alle ore 20.00 .

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Dove vedere finale Coppa di Germania tv streaming – La sfida fra Bayern Monaco e Stoccarda solo su Sky

Non soltanto la Serie A. Sky trasmetterà in esclusiva in Italia anche i migliori match della Bundesliga tedesca e della Coppa di Germania. La finalissima della DFB Pokal si giocherà all’Olympiastadion di Berlino. L’incontro non sarà disponibile gratuitamente in Italia in tv e in streaming, ma sarà visibile per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast al pacchetto calcio (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Sky sarà ancora la “Casa della Bundesliga” per le prossime stagioni. Il massimo campionato di calcio tedesco, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) anche per la stagione 2025/2026, proseguirà la sua presenza sulla pay-tv di Comcast fino al termine di questa stagione.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14.00, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.