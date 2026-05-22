Arrivato sulla panchina del City nell’estate del 2016, Guardiola lascia dopo aver trasformato la squadra in una delle potenze dominanti del calcio europeo. Nel corso della sua esperienza a Manchester, il tecnico catalano ha conquistato 20 trofei, tra cui sei Premier League, una Champions League, una Coppa del Mondo per Club e numerose coppe nazionali.

Si chiude un’era al Manchester City . Pep Guardiola lascerà il club inglese al termine della stagione 2025/26, mettendo fine a un ciclo durato dieci anni che ha segnato in maniera profonda la storia dei Citizens e del calcio inglese. L’annuncio è arrivato ufficialmente dal club, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Nel comunicato diffuso dal club, Guardiola ha salutato l’ambiente City sottolineando il legame costruito nel corso dell’ultimo decennio. «È stato un viaggio incredibile», ha spiegato il tecnico spagnolo, ringraziando proprietà, dirigenti, giocatori e tifosi per il supporto ricevuto durante la sua permanenza a Manchester.

La decisione arriva nonostante il contratto dell’allenatore fosse in vigore fino al giugno 2027. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, Guardiola avrebbe comunicato la propria scelta alla squadra nei giorni scorsi, preferendo chiudere il ciclo dopo dieci stagioni alla guida del club.

Parallelamente, il Manchester City è già al lavoro per il futuro. Il nome più accreditato per raccogliere l’eredità di Guardiola è quello di Enzo Maresca, ex collaboratore del tecnico catalano e già membro dello staff dei Citizens durante la stagione del Treble.