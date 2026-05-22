Il Milan torna alle strisce larghe per la nuova maglia Home: debutto con il Cagliari

Il Milan e PUMA hanno presentato la nuova maglia Home del club rossonero per la stagione 2026/27. Il kit segna il ritorno a uno degli elementi più tradizionali dell’identità rossonera: le larghe strisce verticali rosse e nere che attraversano interamente la maglia, sia sul fronte che sul retro. A completare il kit ci sono i pantaloncini bianchi e i calzettoni neri, una combinazione che richiama alcune delle divise più iconiche della storia del club.

«Questo kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi», ha dichiarato Maikel Oettle, Chief Revenue Officer del Milan.

«Le strisce larghe sono l’anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede», ha aggiunto Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA. Dal punto di vista tecnico, la versione Authentic destinata ai calciatori utilizza il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, insieme alle tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la gestione della traspirazione e della temperatura corporea. La versione Replica, destinata ai tifosi, è invece realizzata con la tecnologia RE:FIBRE e contiene il 95% di poliestere riciclato proveniente da scarti tessili.