Dove vedere Lens Nizza tv streaming: guarda la finale di Coppa di Francia in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lens Nizza tv streaming, la finalissima della Coppa di Francia 2025/26.
La coppa nazionale francese è arrivata così all’ultimo atto. E ad affrontarsi sul campo dello Stade de France ci sono due perfette outsiders. Da una parte il Lens, che ha cullato fino alla fine il sogno di vincere la Ligue 1, ma ha dovuto fare i conti alla fine con la corazzata Paris Saint-Germain, ma ora può chiudere la stagione che l’ha riportata in Champions League con un trofeo. Dall’altra parte l’annata del Nizza è stata tutt’altro che facile con la squadra ancora alla ricerca della salvezza in campionato, ma che si gioca un trofeo e anche l’insperata qualificazione alla prossima Europa League.
Dove vedere Lens Nizza tv streaming– Quando si gioca
La partita fra Lens e Nizza si giocherà allo Stade de France, venerdì 22 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.
Dove vedere Lens Nizza tv streaming – Come seguire la sfida
La sfida Lens-Nizza sarà visibile in Italia solo a pagamento. A trasmettere l’ultima partita, decisiva per l’assegnazione del titolo del massimo campionato scozzese, sarà Como TV, la piattaforma streaming a pagamento che, inoltre, ha mandato in onda le migliori partite del campionato saudita, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.