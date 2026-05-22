Dove vedere finale Coppa di Francia tv streaming: guarda Lens-Nizza in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale Coppa di Francia tv streaming, con protagoniste Lens e Nizza.

La coppa nazionale francese è arrivata così all’ultimo atto. E ad affrontarsi sul campo dello Stade de France ci sono due perfette outsiders. Da una parte il Lens, che ha cullato fino alla fine il sogno di vincere la Ligue 1, ma ha dovuto fare i conti alla fine con la corazzata Paris Saint-Germain, ma ora può chiudere la stagione che l’ha riportata in Champions League con un trofeo. Dall’altra parte l’annata del Nizza è stata tutt’altro che facile con la squadra ancora alla ricerca della salvezza in campionato, ma che si gioca un trofeo e anche l’insperata qualificazione alla prossima Europa League.