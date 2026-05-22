Inghilterra, i convocati per i Mondiali 2026: fuori Alexander-Arnold, Foden e Palmer

Tuchel ha deciso di affidarsi a sorpresa a un nuovo gruppo di calciatori. Nessun calciatore dalla Serie A nell’elenco per la spedizione americana.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
tuchel
Thomas Tuchel (Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

Anche Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha sciolto le ultime riserve e ha diramato oggi la lista dei 26 calciatori scelti per rappresentare la nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali 2026, che prenderanno il via l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico.

Come spesso accade, le scelte dei Ct sono destinate a creare dibattito e polemiche, e quelle fatte da Tuchel non sono da meno. Infatti, l’ex allenatore del Chelsea ha deciso di escludere calciatori di primissimo livello, come Alexander-Arnold del Real Madrid, Phil Foden del Manchester City, Harry Maguire del Manchester United e Cole Palmer del Chelsea.

Ti piace Calcio e Finanza? Aggiungici alle tue fonti preferite su Google. Clicca qui!

Nella lista dei 26 calciatori scelti non c’è nessun rappresentate della Serie A. Tuchel con queste scelte sembra aver dato il via a un nuovo ciclo composto da nuovi giocatori per la nazionale inglese.

Inghilterra convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori 

Di seguito, tutti i calciatori dell’Inghilterra convocati per i Mondiali 2026: 

Portieri 

  • Jordan Pickford (Everton)
  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • James Trafford (Manchester City)

Difensori

  • Reece James (Chelsea)
  • Tino Livramento (Newcastle)
  • Nico O’Reilly (Manchester City)
  • Djed Spence (Tottenham)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Marc Guehi (Manchester City)
  • John Stones (Manchester City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Dan Burn (Newcastle)

Centrocampisti

  • Declan Rice (Arsenal)
  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Eberechi Eze (Arsenal)

Attaccanti

  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Noni Madueke (Arsenal)
  • Marcus Rashford (Barcellona)
  • Anthony Gordon (Newcastle)
  • Ivan Toney (Al Ahli)
  • Harry Kane (Bayern Monaco)
  • Ollie Watkins (Aston Villa)

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.

Temi

Mondiali di calcio