Inghilterra, i convocati per i Mondiali 2026: fuori Alexander-Arnold, Foden e Palmer

Anche Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha sciolto le ultime riserve e ha diramato oggi la lista dei 26 calciatori scelti per rappresentare la nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali 2026, che prenderanno il via l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico.
Come spesso accade, le scelte dei Ct sono destinate a creare dibattito e polemiche, e quelle fatte da Tuchel non sono da meno. Infatti, l’ex allenatore del Chelsea ha deciso di escludere calciatori di primissimo livello, come Alexander-Arnold del Real Madrid, Phil Foden del Manchester City, Harry Maguire del Manchester United e Cole Palmer del Chelsea.
Nella lista dei 26 calciatori scelti non c’è nessun rappresentate della Serie A. Tuchel con queste scelte sembra aver dato il via a un nuovo ciclo composto da nuovi giocatori per la nazionale inglese.
Inghilterra convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori
Di seguito, tutti i calciatori dell’Inghilterra convocati per i Mondiali 2026:
Portieri
- Jordan Pickford (Everton)
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- James Trafford (Manchester City)
Difensori
- Reece James (Chelsea)
- Tino Livramento (Newcastle)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Djed Spence (Tottenham)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Marc Guehi (Manchester City)
- John Stones (Manchester City)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Dan Burn (Newcastle)
Centrocampisti
- Declan Rice (Arsenal)
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Eberechi Eze (Arsenal)
Attaccanti
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Marcus Rashford (Barcellona)
- Anthony Gordon (Newcastle)
- Ivan Toney (Al Ahli)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Ollie Watkins (Aston Villa)