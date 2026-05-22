Inghilterra, i convocati per i Mondiali 2026: fuori Alexander-Arnold, Foden e Palmer

Anche Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha sciolto le ultime riserve e ha diramato oggi la lista dei 26 calciatori scelti per rappresentare la nazionale dei Tre Leoni ai Mondiali 2026, che prenderanno il via l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Canada e Messico.

Come spesso accade, le scelte dei Ct sono destinate a creare dibattito e polemiche, e quelle fatte da Tuchel non sono da meno. Infatti, l’ex allenatore del Chelsea ha deciso di escludere calciatori di primissimo livello, come Alexander-Arnold del Real Madrid, Phil Foden del Manchester City, Harry Maguire del Manchester United e Cole Palmer del Chelsea.