La MLS vuole introdurre il tempo effettivo: avviati colloqui con l'IFAB

Il tempo effettivo per le partite di calcio è da anni un tema presente nelle discussioni su eventuali modifiche alle regole del gioco. In quest’ottica la MLS, il massimo campionato di calcio nordamericano, ha avviato dei confronti con l’International Football Association Board (IFAB), l’unico organo mondiale che può introdurre o modificare nuove norme. A riportarlo è il quotidiano inglese The Guardian.

Come è noto, nel calcio il cronometro non si ferma mai durante una partita, con il tempo perso che viene recuperato dopo il 90′ grazie appunto ai minuti di recupero. Il concetto di tempo effettivo, cioè dello stop al cronometro quando il gioco è fermo, è un concetto degli sport americani come basket e football americano. Inoltre, è stato utilizzato brevemente nella stessa MLS dalla sua fondazione nel 1996 fino alla fine della stagione 1999, ed è ancora in uso nel calcio universitario statunitense.

Paul Grafer, vicepresidente delle competizioni della MLS, ha dichiarato che la reintroduzione del cronometro fermo è «una delle cose di cui parliamo spesso» quando si discute del futuro del gioco. «Quando smetteremo di usare tutte queste procedure temporanee e proveremo a capire se possiamo affrontare perdite di tempo e manipolazioni delle partite dando all’arbitro un cronometro che può essere fermato? – ha aggiunto Grafer –. Siamo aperti a sperimentazioni in tutto il mondo e a collaborare con l’IFAB».