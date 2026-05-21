Lotito senza freni: «Faccio il pungiball, mentre Friedkin è un fantasma. Giocatori senza attributi»

«Non lo dovete chiedere a me, io non ho mai fatto la guerra a nessuno», sebbene qualcuno «l’ha alimentata anche dentro la società». Claudio Lotito parla senza freni. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è alla buvette di Montecitorio e conversa a lungo con i cronisti, che gli chiedono con insistenza delle critiche dei tifosi biancocelesti. «Il tifoso è proiettato sull’oggi, vuole vincere, capisco le frustrazioni – dice – ma il tifoso deve tifare, io faccio il presidente e voglio rendere la Lazio immortale, indipendente anche da Claudio Lotito. Devo tutelare la storia della Lazio, non posso farla fallire».

Tommaso Paradiso, cantante e tifoso della Lazio, ha scritto una lettera a Lotito, accusandolo di aver «desertificato un popolo», di aver allontanato i tifosi dallo stadio. «Sticazzi», replica secco il patron biancoceleste. «Io non ascolto la musica, non ballo, non ho tempo. Dormo tre ore a notte, poi lavoro. Non so chi sia questo Tommaso Paradiso – aggiunge – comunque, ognuno può scrivere quello che vuole ma sempre nel rispetto della legge». Lo stadio, però, resta vuoto: «Lo dovete chiedere a quelli che non vengono, mica li posso inchiodare. Non vogliono venire? Non vengano… Forse a Roma i tifosi non ci stanno, ma in tutto il mondo ce ne sono tantissimi, anche in Cina…».