Il Palermo cerca il miracolo verso la Serie A: oggi la sfida al Catanzaro

La squadra di Aquilani si era imposta la scorsa settimana allo stadio Ceravolo grazie alle reti di Iemmello (doppietta) e di Liberali. Al Palermo servirà una vera e propria impresa per la rimonta, anche se i rosanero possono quantomeno contare sul “vantaggio” della classifica: in caso di parità tra andata e ritorno saranno loro a passare il turno. Motivo per cui, agli uomini di Filippo Inzaghi servirà vincere con tre gol di scarto per potersi assicurare il passaggio in finale, dove sfiderebbero il Monza per l’ultimo posto nella Serie A 2026/27.

Dopo il successo del Monza sulla Juve Stabia, sarà definita questa sera la seconda finalista del playoff di Serie B che vale la terza e ultima promozione in Serie A. Il posto nell’ultimo atto degli spareggi spetta a una tra Palermo e Catanzaro, che ripartiranno questa sera dal risultato di 3-0 in favore dei calabresi.

Del sogno promozione ne ha parlato anche il presidente del Palermo Dario Mirri, intervistato da Calcio e Finanza: «La Serie B è un campionato complicatissimo, sia da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista dei conti. Abbiamo il sogno e l’ambizione di potere raggiungere la Serie A e di poterci soprattutto restare con investimenti mirati. Questo è l’obiettivo».

«Nella massima serie cambiano i conti del ticketing, quelli del merchandising, quelli delle sponsorizzazioni, quelli dei diritti televisivi e i valori dei calciatori. In questo momento stiamo costruendo dalle fondamenta quello che poi un domani speriamo sia un attico con una bella vista sul mare», ha aggiunto.

I piani del prossimo futuro del Palermo passeranno dunque dalla sfida di questa sera. Appuntamento allo stadio Renzo Barbera alle ore 20.00.