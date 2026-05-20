Malagò candidato FIGC, il caso ineleggibilità in Senato: interrogazione parlamentare per Abodi

Il tema della possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC arriva in politica. Come appreso da Calcio e Finanza infatti il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha depositato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul tema appunto della possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.

Al centro dell’atto parlamentare vi è il nodo dell’applicabilità della normativa sul cosiddetto «pantouflage» all’ex presidente del CONI, in vista delle elezioni federali fissate per il 22 giugno 2026, con la richiesta di un chiarimento preventivo alle autorità competenti per garantire «certezza del diritto, trasparenza e uniformità applicativa» nel sistema sportivo.