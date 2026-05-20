Elezioni FIGC, Malagò: «Mia ineleggibilità? Per me situazione che non rientra tra impedimenti»

Quest’oggi la Lega ha presentato un’interrogazione parlamentare, firmata da Roberto Marti, in merito alla possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò a presidente della FIGC. Posizione per cui si è candidato anche Giancarlo Abete, attualmente numero uno della Lega Nazionale Dilettanti.

Dopo aver allontanato ogni presunto dubbio sulla sua posizione, l’ex presidente del CONI ha commentato questo nuovo scenario che coinvolge la politica: «Per me è un fatto, che dal mio punto di vista, oggettivamente non rientra nelle situazioni che hanno questo tipo di impedimenti. La parola politica vuol dire tante cose oggi. Possono essere una, cinque o dieci persone, ma non è “la politica”. È qualcuno specifico della politica e io non voglio commentare perché tutte le persone che sono in grado di giudicare capiscono tutto molto bene».