Elezioni FIGC, Malagò: «Mia ineleggibilità? Per me situazione che non rientra tra impedimenti»

Il candidato alla carica di presidente federale commenta anche l’interrogazione parlamentare indetta dalla Lega: «Possono essere una, cinque o dieci persone, ma non è “la politica”. È qualcuno specifico della politica».

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Redazione
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Giovanni Malagò (Foto: Yves Herman - Pool/Getty Images)

Quest’oggi la Lega ha presentato un’interrogazione parlamentare, firmata da Roberto Marti, in merito alla possibile ineleggibilità di Giovanni Malagò a presidente della FIGC. Posizione per cui si è candidato anche Giancarlo Abete, attualmente numero uno della Lega Nazionale Dilettanti.

Dopo aver allontanato ogni presunto dubbio sulla sua posizione, l’ex presidente del CONI ha commentato questo nuovo scenario che coinvolge la politica: «Per me è un fatto, che dal mio punto di vista, oggettivamente non rientra nelle situazioni che hanno questo tipo di impedimenti. La parola politica vuol dire tante cose oggi. Possono essere una, cinque o dieci persone, ma non è “la politica”. È qualcuno specifico della politica e io non voglio commentare perché tutte le persone che sono in grado di giudicare capiscono tutto molto bene».

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Le elezioni federali sono in programma per lunedì 22 giugno e all’appuntamento Malagò sembra arrivarci con i favori del pronostico, visto che, dopo la nomina da parte della Lega Serie A (a esclusione della Lazio del senatore Claudio Lotito), ha ottenuto anche l’appoggio formale di Assocalciatori, Assoallenatori e Lega Serie B. Contando il peso di queste componenti, Malagò può contare sul 53% dei consensi.

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