L’assemblea degli azionisti di Exor ha approvato tutte le proposte avanzate dal consiglio di amministrazione, rinnovando fino al 2029 il mandato di John Elkann come amministratore esecutivo e dando il via libera a una nuova autorizzazione per il riacquisto di azioni proprie fino al 10% del capitale. Semaforo verde anche al bilancio 2025 e al dividendo da 0,49 euro per azione, mentre nel board fanno il loro ingresso Png Chin Yee, CFO di Temasek, e Benedetto Della Chiesa come amministratori non esecutivi.

«Nel corso dell’assemblea, gli azionisti hanno approvato il bilancio annuale 2025 di Exor e la distribuzione di un dividendo pari a 0,49 euro per ogni azione in circolazione, per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo sarà pagato il 27 maggio 2026, con data di stacco della cedola (ex-dividend date) fissata al 25 maggio 2026 e record date al 26 maggio 2026».

«L’assemblea ha approvato la nomina della CFO di Temasek, Png Chin Yee, e di Benedetto Della Chiesa come amministratori non esecutivi del Consiglio di amministrazione di Exor. Gli azionisti hanno inoltre rinnovato il mandato di John Elkann come amministratore esecutivo e di Nitin Nohria, Sandra Dembeck e Axel Dumas come amministratori non esecutivi. Il mandato di tutti i consiglieri nominati o riconfermati nell’assemblea odierna durerà fino all’AGM del 2029».

«Gli azionisti hanno inoltre rinnovato, per un periodo di cinque anni dalla data dell’assemblea odierna, l’autorizzazione al Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale della società e a emettere obbligazioni convertibili e le relative azioni ordinarie sottostanti. L’AGM ha votato a favore dell’autorizzazione al CdA per il riacquisto fino al 10% delle azioni ordinarie emesse della società nei prossimi 18 mesi, in conformità con il diritto olandese e con lo statuto della società. Inoltre, il Consiglio è stato autorizzato a cancellare eventuali azioni ordinarie e a voto speciale detenute, o che saranno detenute, come azioni proprie».

«Deloitte Accountants B.V. è stata nominata revisore esterno indipendente per la revisione del bilancio della società relativo all’esercizio 2027 e della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2026. Gli azionisti hanno inoltre concesso agli amministratori il discarico da ogni responsabilità connessa allo svolgimento delle loro funzioni nell’esercizio finanziario 2025», conclude la nota.