Juve, l'AD Comolli alla squadra: «Inutile parlarvi se i risultati sono questi»

A colpire i dirigenti bianconeri sarebbe stato soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra alla vigilia della sfida contro i viola. I giocatori, infatti, avevano già organizzato la cena di fine stagione prima ancora di aver conquistato matematicamente il posto in Champions League, dettaglio interpretato come segnale di superficialità in un momento delicatissimo della stagione. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, l’evento sarebbe stato immediatamente annullato.

La Juventus prova a ricompattarsi dopo il pesante ko contro la Fiorentina , che rischia di essere decisivo nella corsa al quarto posto, ma alla Continassa il clima resta tesissimo. Secondo quanto riportato da Tuttosport , in questi giorni la società avrebbe avuto un duro confronto con la squadra, culminato in un intervento diretto dell’amministratore delegato Damien Comolli davanti al gruppo.

Nel corso del match sarebbe inoltre andato in scena un alterco tra Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic. Il capitano avrebbe chiesto all’attaccante serbo maggiore attenzione in fase difensiva, ricevendo una risposta stizzita. La tensione sarebbe poi proseguita anche negli spogliatoi, tanto da spingere il club a intervenire con una multa interna da circa 40mila euro ai due giocatori.

Il confronto più duro sarebbe però arrivato all’inizio della settimana. Dopo un primo scambio con Luciano Spalletti, tecnico bianconero, la parola sarebbe passata proprio a Comolli, protagonista di una breve ma severa reprimenda. «Inutile sprecare tante parole: se i risultati sono questi, non ho altro da dirvi», avrebbe detto l’AD alla squadra, manifestando tutta la delusione della società per il rendimento mostrato nelle ultime uscite.