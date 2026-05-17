Ufficiale, Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: contratto fino al 2030

Ora è ufficiale: Xabi Alonso diventerà il nuovo allenatore del Chelsea a partire dal prossimo 1 luglio 2026, con un contratto quadriennale. Lo ha reso noto lo stesso club londinese, in un comunicato pubblicato sul sito.
«Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra maschile», si legge nella nota della società inglese. «Lo spagnolo inizierà il suo incarico il 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il club di Stamford Bridge».
«Una delle figure più rispettate del calcio moderno, Alonso arriva al Chelsea dopo aver già maturato esperienza da allenatore ai massimi livelli del calcio europeo con Real Madrid e Bayer Leverkusen, dove ha guidato il club tedesco alla conquista del primo titolo di campione nazionale della sua storia».
«La sua nomina riflette la convinzione del club nelle sue ampie esperienze, nella qualità del suo lavoro da allenatore e nel suo modello di gioco, nelle sue capacità di leadership, nel carattere e nell’integrità, elementi che sono stati determinanti nella decisione di affidargli la guida della prossima fase del percorso del Chelsea. Alonso è considerato non solo un allenatore di calcio straordinario, ma anche un leader e partner affidabile in diversi ambiti essenziali per affrontare le esigenze della gestione della squadra».
«Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare allenatore di questo grande club», ha dichiarato il tecnico spagnolo. «Dalle conversazioni avute con il gruppo proprietario e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. C’è grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club. Sarà un grande onore guidarlo. Ora il focus è sul duro lavoro, sulla costruzione della giusta cultura e sulla conquista dei trofei», ha concluso Xabi Alonso.
«Il Chelsea Football Club guarda con fiducia alla prossima fase della collaborazione con Xabi, unito nella determinazione di riportare il successo a Stamford Bridge, tratto distintivo della storia e del futuro del club», ha concluso invece la società nel comunicato.