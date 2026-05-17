Ufficiale, Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: contratto fino al 2030

«La sua nomina riflette la convinzione del club nelle sue ampie esperienze, nella qualità del suo lavoro da allenatore e nel suo modello di gioco, nelle sue capacità di leadership, nel carattere e nell’integrità, elementi che sono stati determinanti nella decisione di affidargli la guida della prossima fase del percorso del Chelsea. Alonso è considerato non solo un allenatore di calcio straordinario, ma anche un leader e partner affidabile in diversi ambiti essenziali per affrontare le esigenze della gestione della squadra».

«Il Chelsea è uno dei club più grandi del calcio mondiale e mi riempie di immenso orgoglio diventare allenatore di questo grande club», ha dichiarato il tecnico spagnolo. «Dalle conversazioni avute con il gruppo proprietario e la dirigenza sportiva, è chiaro che condividiamo la stessa ambizione. Vogliamo costruire una squadra capace di competere costantemente ai massimi livelli e di lottare per i trofei. C’è grande talento nella rosa e un enorme potenziale in questo club. Sarà un grande onore guidarlo. Ora il focus è sul duro lavoro, sulla costruzione della giusta cultura e sulla conquista dei trofei», ha concluso Xabi Alonso.

«Il Chelsea Football Club guarda con fiducia alla prossima fase della collaborazione con Xabi, unito nella determinazione di riportare il successo a Stamford Bridge, tratto distintivo della storia e del futuro del club», ha concluso invece la società nel comunicato.