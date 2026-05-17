Sinner a caccia della storia: quanto vale vincere gli Internazionali di Roma

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 mette in palio non soltanto il prestigio del titolo al Foro Italico, ma anche un assegno milionario. Jannik Sinner e Casper Ruud si sfidano infatti per conquistare il Masters 1000 di Roma, uno dei tornei più importanti della stagione sulla terra rossa in preparazione al Roland Garros.
La sfida del Centrale (clicca qui per scoprire dove vederla) assume inoltre un peso storico soprattutto per Sinner. Il numero uno del mondo va infatti a caccia del primo titolo in carriera agli Internazionali d’Italia, un successo che completerebbe il suo “Career Golden Masters”, vale a dire la vittoria di tutti i nove tornei Masters 1000 del circuito: un’impresa riuscita finora soltanto a Novak Djokovic.
L’azzurro arriva inoltre a Roma forte di una striscia straordinaria, con cinque Masters 1000 consecutivi conquistati – Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid – e 33 vittorie di fila in questa categoria di tornei. In caso di successo, Sinner diventerebbe anche il primo italiano a vincere il torneo di Roma dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.
Quanto vale vincere Internazionali Roma? Le cifre
Ma quanto vale vincere gli Internazionali di Roma? Il torneo ATP Masters 1000 assegna premi economici rilevanti lungo tutto il tabellone, oltre ai punti validi per il ranking mondiale. Per il campione del singolare maschile è previsto un premio superiore al milione di euro, mentre anche chi si ferma nei primi turni può contare su un assegno significativo.
Il montepremi degli Internazionali di Roma
Di seguito, il dettaglio del prize money del singolare maschile agli Internazionali d’Italia 2026, dal primo turno fino al vincitore del torneo:
- Primo turno: 10 punti ATP – 21.285 euro
- Secondo turno: 30 punti ATP – 31.585 euro
- Terzo turno: 50 punti ATP – 54.110 euro
- Ottavi di finale (quarto turno): 100 punti ATP – 92.470 euro
- Quarti di finale: 200 punti ATP – 169.375 euro
- Semifinale: 400 punti ATP – 297.550 euro
- Finalista: 650 punti ATP – 535.585 euro
- Campione: 1.000 punti ATP – 1.007.165 euro
Per Sinner, in caso di vittoria, il successo avrebbe un peso doppio: oltre al primo trionfo in carriera agli Internazionali d’Italia, l’azzurro incasserebbe oltre un milione di euro e aggiungerebbe altri 1.000 punti al ranking ATP.