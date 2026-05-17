Marotta replica a Cardinale: «Gli auguro un percorso come il nostro»

“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare. Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare. La risposta ironica? La teniamo per una prossima cattiveria”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha risposto, intervistato da Dazn, alla frecciata lanciata dal proprietario del Milan Gerry Cardinale.

Il numero uno rossonero, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, aveva infatti fatto riferimento alla sconfitta in finale dell’Inter contro il Psg per evidenziare la distanza tra la Serie A e il resto d’Europa: “Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0”, aveva detto Cardinale.

Tornando a Marotta, il numero uno nerazzurro prima della gara contro il Verona ha aggiunto: “A inizio anno la scelta dell’allenatore è stata difficile ma un dirigente deve avere coraggio e siamo stati ripagati. Il suo rinnovo è veramente solo un aspetto formale, Chivu è il presente e il futuro dell’Inter. Abbiamo un allenatore bravo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto”.