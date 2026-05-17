Iran ai Mondiali, la FIFA rassicura sul nodo visti: da lunedì la nazionale in ritiro

La FIFA prova a rassicurare l’Iran in vista dei Mondiali 2026, allontanando così sempre più l’ipotesi ripescaggio per l’Italia. Il segretario generale della federazione internazionale, Mattias Grafstrom, ha definito «eccellente» e «costruttivo» l’incontro avuto sabato a Istanbul con il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, esprimendo fiducia sulla partecipazione della nazionale al torneo che scatterà l’11 giugno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le dichiarazioni, riportate da Reuters, arrivano in un contesto delicato: la presenza dell’Iran alla competizione è finita sotto osservazione dopo le tensioni geopolitiche seguite agli attacchi statunitensi e israeliani contro Teheran dello scorso febbraio, oltre alle difficoltà legate ai visti d’ingresso.

«Abbiamo avuto un incontro eccellente e costruttivo con la Federcalcio iraniana», ha spiegato Grafstrom durante una visita a Istanbul. «Stiamo lavorando a stretto contatto e non vediamo l’ora di dare loro il benvenuto alla Coppa del Mondo». Il numero due operativo della FIFA non ha però voluto fornire dettagli concreti sulla situazione relativa ai visti dei giocatori iraniani, limitandosi a spiegare che nel confronto con la federazione asiatica sono state affrontate «tutte le questioni rilevanti» e alcuni aspetti operativi. Il tema dei permessi d’ingresso resta centrale. L’Iran, infatti, dovrebbe disputare tutte le gare del girone negli Stati Uniti — debutto previsto il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, prima delle sfide con Belgio ed Egitto nel gruppo G — ma nelle ultime settimane sono aumentati i dubbi sulla gestione degli ingressi nel Paese. Ulteriori interrogativi sono emersi dopo che Taj non ha potuto partecipare al Congresso FIFA di Vancouver, in Canada, a causa dei suoi presunti legami con i Pasdaran (IRGC), organizzazione classificata come entità terroristica sia da Washington sia da Ottawa.