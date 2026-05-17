Inter, è il giorno della festa: il percorso della parata scudetto e dove vederla

Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio, i tifosi dell’Inter non vedono l’ora di festeggiare con i propri beniamini la doppietta di titoli nazionali fatta registrare in questa stagione, principalmente lo scudetto numero 21 della storia interista.
L’occasione giusta sarà la sfida di oggi a San Siro contro il Verona, l’ultima di questa stagione tra le mura amiche. Una giornata di festeggiamenti che inizierà prima della gara, con lo speciale Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia che prenderà il via alle 12:30. Sul palco, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. La squadra esibirà il trofeo della Coppa Italia conquistata a Roma, vivendo da vicino il primo abbraccio del pubblico in una giornata in cui il confine tra campo e spalti si annullerà.
Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale. Nel corso della cerimonia saranno inoltre esposti entrambi i trofei conquistati in stagione, per condividere con tutto il pubblico nerazzurro il culmine di un’annata straordinaria.
Percorso festa scudetto Inter – Il tragitto previsto per le vie di Milano
Al termine della premiazione, è previsto il classico pullman scoperto che porterà in trionfo la squadra di Cristian Chivu fino a raggiungere piazza Duomo, dove Lautaro Martinez e compagni festeggeranno per tutta la serata con i propri tifosi. Ma quale percorso farà il pullman? La partenza dal Meazza è stata programmata fra le 18.00 e le 18.30.
Considerando gli orari, questa volta il percorso sarà più corto rispetto a quello del 2024. Partenza obbligata da viale Caprilli tra due ali di folla in attesa in cima alla rampa del parcheggio dello stadio (nel 2024, l’autista impiegò mezz’ora solo a raggiungere la rotonda dell’Ippodromo).
Poi la tappa in piazzale Lotto e la svolta in via Monte Rosa per un lunghissimo rettilineo che attraversa piazza Amendola, lambisce lo skyline di CityLife e si conclude in piazza Buonarroti. Da lì l’autobus con i colori nerazzurri e i trofei dello scudetto e della Coppa Italia dovrebbe percorrerà via Boccaccio. Poi Piazza Virgilio e via Monti.
In seguito, il pullman girerà a sinistra in corso Magenta e proseguirà in via Meravigli. L’ultimo tratto prevede piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in piazza del Duomo, all’ombra della Madonnina.
Un tragitto parzialmente diverso rispetto a quello di due anni fa, quando i nerazzurri attraversarono viale Teodorico, corso Sempione e via Melzi d’Eril, lasciandosi a destra l’Arena Civica; poi il passaggio davanti alla sede del club in viale della Liberazione, la passerella serale tra via Turati, piazza Cavour e e via Manzoni e l’approdo in Duomo alle 23, passando da piazza Scala.
Il finale non dovrebbe cambiare: tutti affacciati dalla terrazza incastonata nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele. Nel 2024, le stime parlarono di circa 400mila persone in strada per salutare i campioni d’Italia. Ci si aspetta più o meno lo stesso numero anche quest’anno.
Parata scudetto Inter – Tutte le vie della parata
Di seguito, per riepilogare, ecco le vie del percorso che il pullman dell’Inter seguirà per celebrare il 21° scudetto e la conquista della Coppa Italia (tra parentesi gli orari stimati di alcune delle tappe intermedie):
- viale Caprilli (ore 18/18.30)
- piazzale Lotto
- viale Monte Rosa
- piazza Amendola (ore 19.00)
- piazza Buonarroti
- via Giotto
- via Bruchiello
- via Guido d’Arezzo
- Conciliazione
- via Boccaccio (ore 19.30)
- Piazza Virgilio
- Via monti
- corso Magenta (ore 21.00)
- via Meravigli (ore 21.30)
- piazza Cordusio (ore 22.00)
- via Orefici
- piazza del Duomo (ore 22.30)
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Dove vedere la parata scudetto Inter: come seguire la festa in diretta
In vista della festa per lo Scudetto dell’Inter, i tifosi nerazzurri avranno diverse opzioni per seguire in diretta la parata e la cerimonia celebrativa. La copertura speciale inizierà già domenica 17 maggio con il prepartita di Inter-Hellas Verona su Inter TV, che accompagnerà gli spettatori fino alla premiazione e ai festeggiamenti della squadra guidata da Chivu.
La diretta della festa Scudetto sarà disponibile gratuitamente su YouTube attraverso i canali ufficiali dell’Inter, con doppia versione in italiano e inglese. La programmazione sarà accessibile anche tramite inter.it e app ufficiale del club, con possibilità di scegliere la lingua dell’audio.
Per chi preferisce la tv, Inter TV sarà visibile anche su DAZN e su Sky, al canale 232. Dopo la partita e la premiazione, la copertura proseguirà sul canale gratuito Inter 24/7 (FAST channel), disponibile su piattaforme come Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex, TCL+, Whale TV e Sportworld.
Inoltre, anche Sportitalia trasmetterà la cerimonia e seguirà in diretta il pullman della parata Scudetto, offrendo una copertura dedicata ai festeggiamenti nerazzurri. La festa sarà visibile anche su Pluto TV, attraverso il canale gratuito Inter 24/7 disponibile sulla piattaforma di Paramount.