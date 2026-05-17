Inter, è il giorno della festa: il percorso della parata scudetto e dove vederla

Dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio, i tifosi dell’Inter non vedono l’ora di festeggiare con i propri beniamini la doppietta di titoli nazionali fatta registrare in questa stagione, principalmente lo scudetto numero 21 della storia interista. L’occasione giusta sarà la sfida di oggi a San Siro contro il Verona, l’ultima di questa stagione tra le mura amiche. Una giornata di festeggiamenti che inizierà prima della gara, con lo speciale Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia che prenderà il via alle 12:30. Sul palco, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. La squadra esibirà il trofeo della Coppa Italia conquistata a Roma, vivendo da vicino il primo abbraccio del pubblico in una giornata in cui il confine tra campo e spalti si annullerà. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale. Nel corso della cerimonia saranno inoltre esposti entrambi i trofei conquistati in stagione, per condividere con tutto il pubblico nerazzurro il culmine di un’annata straordinaria.

Percorso festa scudetto Inter – Il tragitto previsto per le vie di Milano Al termine della premiazione, è previsto il classico pullman scoperto che porterà in trionfo la squadra di Cristian Chivu fino a raggiungere piazza Duomo, dove Lautaro Martinez e compagni festeggeranno per tutta la serata con i propri tifosi. Ma quale percorso farà il pullman? La partenza dal Meazza è stata programmata fra le 18.00 e le 18.30. Considerando gli orari, questa volta il percorso sarà più corto rispetto a quello del 2024. Partenza obbligata da viale Caprilli tra due ali di folla in attesa in cima alla rampa del parcheggio dello stadio (nel 2024, l’autista impiegò mezz’ora solo a raggiungere la rotonda dell’Ippodromo). Poi la tappa in piazzale Lotto e la svolta in via Monte Rosa per un lunghissimo rettilineo che attraversa piazza Amendola, lambisce lo skyline di CityLife e si conclude in piazza Buonarroti. Da lì l’autobus con i colori nerazzurri e i trofei dello scudetto e della Coppa Italia dovrebbe percorrerà via Boccaccio. Poi Piazza Virgilio e via Monti.

In seguito, il pullman girerà a sinistra in corso Magenta e proseguirà in via Meravigli. L’ultimo tratto prevede piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in piazza del Duomo, all’ombra della Madonnina. Un tragitto parzialmente diverso rispetto a quello di due anni fa, quando i nerazzurri attraversarono viale Teodorico, corso Sempione e via Melzi d’Eril, lasciandosi a destra l’Arena Civica; poi il passaggio davanti alla sede del club in viale della Liberazione, la passerella serale tra via Turati, piazza Cavour e e via Manzoni e l’approdo in Duomo alle 23, passando da piazza Scala. Il finale non dovrebbe cambiare: tutti affacciati dalla terrazza incastonata nel complesso monumentale della Galleria Vittorio Emanuele. Nel 2024, le stime parlarono di circa 400mila persone in strada per salutare i campioni d’Italia. Ci si aspetta più o meno lo stesso numero anche quest’anno.