Dove vedere la finale Sinner-Ruud degli Internazionali di Roma 2026: orario e diretta tv

Dove vedere finale Sinner Ruud? La finale degli Internazionali d’Italia 2026 mette di fronte Jannik Sinner e Casper Ruud in una sfida che può entrare nella storia del tennis italiano. Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo va a caccia del primo titolo in carriera a Roma, davanti al pubblico di casa, contro uno degli specialisti della terra rossa del circuito ATP.
Per Sinner si tratta di una partita dal peso specifico enorme. Il campione altoatesino cerca infatti di completare il proprio “Career Golden Masters”, vale a dire la conquista di tutti i nove tornei Masters 1000 del calendario: un traguardo raggiunto finora soltanto da Novak Djokovic.
L’azzurro arriva inoltre alla finale forte di una striscia impressionante, con cinque Masters 1000 consecutivi conquistati – Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid – e 33 vittorie di fila in questa categoria di tornei. Un eventuale successo avrebbe anche un significato simbolico per il tennis italiano: Sinner diventerebbe infatti il primo azzurro a vincere gli Internazionali di Roma dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.
Sinner-Ruud, i precedenti tra i due tennisti
Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario da non sottovalutare. Casper Ruud, specialista della terra battuta e finalista Slam al Roland Garros, arriva all’ultimo atto del torneo romano dopo una settimana convincente e con l’obiettivo di conquistare uno dei titoli più prestigiosi della sua carriera. Nei precedenti il bilancio sorride nettamente a Sinner, avanti 4-0 senza aver mai perso un set contro il norvegese, ma la finale del Foro Italico rappresenta uno scenario diverso, con pressione e posta in palio elevate.
Dove vedere finale Sinner Ruud, le informazioni
Chi vuole seguire l’evento si chiede però soprattutto dove vedere la finale Sinner-Ruud degli Internazionali di Roma 2026.
La sfida tra Sinner e Ruud, finale del Masters 1000 di Roma, è in programma oggi sul Centrale del Foro Italico e non inizierà prima delle ore 17. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, con copertura dedicata al torneo, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Per quanto riguarda lo streaming, la finale sarà disponibile su NOW, su Sky Go per gli abbonati Sky e gratuitamente anche attraverso i servizi collegati alla trasmissione di TV8.