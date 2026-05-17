Dove vedere la finale Sinner-Ruud degli Internazionali di Roma 2026: orario e diretta tv

L’azzurro arriva inoltre alla finale forte di una striscia impressionante, con cinque Masters 1000 consecutivi conquistati – Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid – e 33 vittorie di fila in questa categoria di tornei. Un eventuale successo avrebbe anche un significato simbolico per il tennis italiano: Sinner diventerebbe infatti il primo azzurro a vincere gli Internazionali di Roma dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.

Sinner-Ruud, i precedenti tra i due tennisti

Dall’altra parte della rete ci sarà però un avversario da non sottovalutare. Casper Ruud, specialista della terra battuta e finalista Slam al Roland Garros, arriva all’ultimo atto del torneo romano dopo una settimana convincente e con l’obiettivo di conquistare uno dei titoli più prestigiosi della sua carriera. Nei precedenti il bilancio sorride nettamente a Sinner, avanti 4-0 senza aver mai perso un set contro il norvegese, ma la finale del Foro Italico rappresenta uno scenario diverso, con pressione e posta in palio elevate.