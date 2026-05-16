Chelsea e Manchester City si giocano la FA Cup: quanto vale vincere il trofeo e il confronto con la Coppa Italia

Oggi a Wembley si assegna uno dei trofei più iconici del calcio mondiale: la finale della FA Cup vedrà di fronte Chelsea e Manchester City nella sfida che chiuderà l’edizione 2025/26 della coppa nazionale inglese (clicca qui per scoprire dove vederla). Nei giorni scorsi, invece, è stata l’Inter a conquistare la Coppa Italia battendo in finale la Lazio.
Due competizioni storiche, differenti per format e tradizione, ma con montepremi complessivi piuttosto simili: circa 25 milioni di euro per la Coppa Italia e circa 27 milioni per la FA Cup. Cambia invece la distribuzione delle risorse e, soprattutto, il premio riconosciuto alla squadra vincitrice.
Quanto vale vincere la Coppa Italia
La Coppa Italia è, tra le principali competizioni nazionali delle top cinque leghe europee, quella che garantisce il maggiore incasso diretto alla squadra vincitrice. Sommando i bonus progressivi riconosciuti in base al turno raggiunto, il club che alza il trofeo arriva infatti a incassare circa 7,1 milioni di euro, cifra che non comprende gli introiti da botteghino della finale.
Nel dettaglio, questi sono i premi riconosciuti alle squadre in base al percorso nella competizione:
- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;
- Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;
- Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;
- Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;
- Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.
La somma dei bonus, al netto della quota destinata alla finalista sconfitta, porta così il premio totale per la vincitrice a circa 7,1 milioni di euro. Nel caso dell’Inter, al dato si aggiunge anche il botteghino: ai nerazzurri è andato il 45% dell’incasso della finale, pari a circa 2,54 milioni di euro su un totale record di 5,64 milioni, portando il valore complessivo del successo vicino ai 9,64 milioni di euro.
Quanto vale vincere la FA Cup
Diversa la struttura economica della FA Cup, che prevede una distribuzione dei premi più frammentata lungo il percorso del torneo. La squadra vincitrice può arrivare a incassare complessivamente circa 4,76 milioni di euro (4,144 milioni di sterline).
Nel dettaglio, questi i premi riconosciuti per ciascun turno superato:
- Third round proper (vittoria) – 140mila euro;
- Fourth round proper (vittoria) – 145mila euro;
- Fifth round proper (vittoria) – 275mila euro;
- Quarter-final (vittoria) – 545mila euro;
- Semi-final (vittoria) – 1,2 milioni di euro;
- Final (vittoria) – 2,4 milioni di euro.
Il totale per la squadra vincitrice arriva così a circa 4,7 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella garantita dalla Coppa Italia.
Il confronto economico
Dal punto di vista del montepremi complessivo, le due competizioni presentano valori simili: circa 27 milioni di euro per la FA Cup e 25 milioni per la Coppa Italia. Differente invece il premio destinato alla vincitrice: il club che conquista la Coppa Italia può incassare 7,1 milioni di euro, contro i 4,7 milioni di euro della FA Cup. La differenza è legata alla diversa distribuzione dei premi: la competizione inglese riconosce importi più ampi anche nelle fasi iniziali del torneo, mentre quella italiana concentra una quota maggiore delle risorse sulle squadre che raggiungono la finale e conquistano il trofeo.