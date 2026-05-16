Chelsea e Manchester City si giocano la FA Cup: quanto vale vincere il trofeo e il confronto con la Coppa Italia

Oggi a Wembley si assegna uno dei trofei più iconici del calcio mondiale: la finale della FA Cup vedrà di fronte Chelsea e Manchester City nella sfida che chiuderà l’edizione 2025/26 della coppa nazionale inglese (clicca qui per scoprire dove vederla). Nei giorni scorsi, invece, è stata l’Inter a conquistare la Coppa Italia battendo in finale la Lazio.

Due competizioni storiche, differenti per format e tradizione, ma con montepremi complessivi piuttosto simili: circa 25 milioni di euro per la Coppa Italia e circa 27 milioni per la FA Cup. Cambia invece la distribuzione delle risorse e, soprattutto, il premio riconosciuto alla squadra vincitrice.