Dove vedere Celtic Hearts tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Celtic Hearts tv streaming, ultima giornata del campionato scozzese.
Dopo una rivalità durata tutta il campionato, a 90 minuti dalla fine Celtic e Hearts sono distanziati in classifica da un solo punto, in favore dei secondi, e si giocano il tutto per tutto nell’ultima infuocata giornata della Scottish Premiership. Una sfida anche che può scrivere una pagina storica del calcio scozzese, visto che il campionato non viene vinto da una squadra che non sia una fra Celtic e Rangers dal lontano 1984/85 con il successo dell’Aberdeen allenato dal leggendario Sir Alex Ferguson.
Dove vedere Celtic Hearts tv streaming– Quando si gioca
La partita fra Celtic e Hearts si giocherà al Celtic Park di Glasgow, sabato 16 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.30.
Dove vedere Celtic Hearts tv streaming – Come seguire la sfida
La sfida Celtic-Hearts sarà visibile in Italia solo a pagamento. A trasmettere l’ultima partita, decisiva per l’assegnazione del titolo del massimo campionato scozzese, sarà Como TV, la piattaforma streaming a pagamento che, inoltre, manda in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.