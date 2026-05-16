Dove vedere Celtic Hearts tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Celtic Hearts tv streaming, ultima giornata del campionato scozzese.

Dopo una rivalità durata tutta il campionato, a 90 minuti dalla fine Celtic e Hearts sono distanziati in classifica da un solo punto, in favore dei secondi, e si giocano il tutto per tutto nell’ultima infuocata giornata della Scottish Premiership. Una sfida anche che può scrivere una pagina storica del calcio scozzese, visto che il campionato non viene vinto da una squadra che non sia una fra Celtic e Rangers dal lontano 1984/85 con il successo dell’Aberdeen allenato dal leggendario Sir Alex Ferguson.