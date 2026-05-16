Dove vedere Al Hilal Neom tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Neom tv streaming, 33esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.
La formazione di Simone Inzaghi cerca una vittoria per mantenere ancora aperta, fino all’ultima giornata, la corsa alla vittoria finale, che dopo il pareggio dell’ultima giornata nello scontro diretto contro l’Al Nassr, vede Cristiano Ronaldo e compagni come grandi favoriti.
Dove vedere Al Hilal Neom tv streaming– Quando si gioca
La partita fra Al Hilal-Neom si giocherà al Kingdom Arena di Riyadh, sabato 16 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.05.
Dove vedere Al Hilal Neom tv streaming – Come seguire la sfida
La sfida Al Hilal-Neom sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, visto che dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.
Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.