Celtic-Hearts vale la storia: dopo 41 anni il titolo in Scozia può lasciare Glasgow

C’è un campionato che oggi si decide in novanta minuti e che potrebbe ribaltare quarant’anni di storia del calcio scozzese. A Glasgow, nel teatro del Celtic Park, Celtic-Hearts non è soltanto l’ultima giornata della Scottish Premiership: è una finale per il titolo (clicca qui per scoprire come vederla), un confronto diretto che mette in palio il campionato e che potrebbe interrompere il dominio quasi assoluto dell’Old Firm. La classifica, infatti, racconta un equilibrio rarissimo per gli standard scozzesi. Gli Hearts arrivano all’ultima curva con un punto di vantaggio sul Celtic: 80 contro 79. Tradotto: alla squadra di Edimburgo basta un pareggio per laurearsi campione, mentre il Celtic ha un solo risultato possibile, la vittoria. Una situazione che rende la sfida una sorta di spareggio tricolore, anche se formalmente resta una partita di campionato.

Per capire il peso della posta in palio basta guardare agli ultimi decenni. Oggi, più che un semplice titolo, è in gioco la possibilità di spezzare un monopolio che dura da una vita. Celtic e Rangers dominano il calcio scozzese da generazioni, alternandosi al vertice e lasciando pochissimo spazio al resto del movimento. L’ultima squadra capace di interrompere davvero il duopolio dell’Old Firm fu l’Aberdeen nel 1985, ai tempi di Alex Ferguson. Da allora, nessuno è più riuscito a cambiare l’ordine costituito. È qui che entra in gioco la dimensione storica degli Hearts. Se il club di Edimburgo dovesse uscire imbattuto dal Celtic Park, tornerebbe campione di Scozia per la prima volta dal 1960, chiudendo un’attesa lunga oltre sessant’anni e riscrivendo una gerarchia che sembrava immutabile. Per il Celtic, al contrario, vincere significherebbe difendere ancora una volta la propria egemonia domestica, confermandosi sul trono del calcio scozzese.