Celtic-Hearts vale la storia: dopo 41 anni il titolo in Scozia può lasciare Glasgow

C’è un campionato che oggi si decide in novanta minuti e che potrebbe ribaltare quarant’anni di storia del calcio scozzese. A Glasgow, nel teatro del Celtic Park, Celtic-Hearts non è soltanto l’ultima giornata della Scottish Premiership: è una finale per il titolo (clicca qui per scoprire come vederla), un confronto diretto che mette in palio il campionato e che potrebbe interrompere il dominio quasi assoluto dell’Old Firm.
La classifica, infatti, racconta un equilibrio rarissimo per gli standard scozzesi. Gli Hearts arrivano all’ultima curva con un punto di vantaggio sul Celtic: 80 contro 79. Tradotto: alla squadra di Edimburgo basta un pareggio per laurearsi campione, mentre il Celtic ha un solo risultato possibile, la vittoria. Una situazione che rende la sfida una sorta di spareggio tricolore, anche se formalmente resta una partita di campionato.
Per capire il peso della posta in palio basta guardare agli ultimi decenni. Oggi, più che un semplice titolo, è in gioco la possibilità di spezzare un monopolio che dura da una vita. Celtic e Rangers dominano il calcio scozzese da generazioni, alternandosi al vertice e lasciando pochissimo spazio al resto del movimento. L’ultima squadra capace di interrompere davvero il duopolio dell’Old Firm fu l’Aberdeen nel 1985, ai tempi di Alex Ferguson. Da allora, nessuno è più riuscito a cambiare l’ordine costituito.
È qui che entra in gioco la dimensione storica degli Hearts. Se il club di Edimburgo dovesse uscire imbattuto dal Celtic Park, tornerebbe campione di Scozia per la prima volta dal 1960, chiudendo un’attesa lunga oltre sessant’anni e riscrivendo una gerarchia che sembrava immutabile. Per il Celtic, al contrario, vincere significherebbe difendere ancora una volta la propria egemonia domestica, confermandosi sul trono del calcio scozzese.
Eppure, gli Hearts hanno costruito una stagione sorprendente, arrivando all’appuntamento decisivo con fiducia e continuità di rendimento. Dall’altra parte c’è però un Celtic in crescita, reduce da una serie positiva e sostenuto dall’atmosfera del Celtic Park, che si prepara a vivere una delle giornate più intense degli ultimi anni.
Anche sul piano economico, una partita del genere pesa molto più di novanta minuti. Vincere il titolo significa garantirsi accesso privilegiato alle competizioni europee, con i ricavi della Champions League che possono modificare radicalmente il bilancio di un club scozzese. Per il Celtic si tratterebbe di consolidare una struttura finanziaria già forte; per gli Hearts, invece, sarebbe un salto dimensionale, capace di accelerare investimenti, crescita commerciale e attrattività internazionale.
La Scozia, insomma, oggi si ferma. Per il Celtic è l’occasione di difendere il trono. Per gli Hearts, la possibilità di mettere fine a un dominio lungo decenni e trasformare un sogno in realtà. Novanta minuti per capire se la storia continuerà a ripetersi oppure cambierà finalmente padrone.