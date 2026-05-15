Marotta, Chiellini e Campoccia candidati a consiglieri FIGC per la Serie A

Non soltanto le candidature ufficiali di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete per la presidenza della FIGC. Contestualmente alla presentazione dei programmi dei due dirigenti in corsa per la sedia principale del calcio italiano, sono state ammesse dagli uffici tecnici della Federcalcio anche le candidature del consiglio federale, tecnicamente decaduto dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.

Non ci sono particolari novità, dato che praticamente per tutte le componenti si sono ricandidati i consiglieri già in carica finora, senza sfidanti. L’unica eccezione riguarda la Lega Pro, dove Donato Macchia, proprietario del Potenza, si è candidato sfidando Giulio Gallazzi, presidente dell’Alcione e già consigliere uscente, dopo che Macchia si era inizialmente candidato e poi ritirato nella tornata precedente.