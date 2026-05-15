Marotta, Chiellini e Campoccia candidati a consiglieri FIGC per la Serie A

Non soltanto le candidature ufficiali di Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete per la presidenza della FIGC. Contestualmente alla presentazione dei programmi dei due dirigenti in corsa per la sedia principale del calcio italiano, sono state ammesse dagli uffici tecnici della Federcalcio anche le candidature del consiglio federale, tecnicamente decaduto dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.
Non ci sono particolari novità, dato che praticamente per tutte le componenti si sono ricandidati i consiglieri già in carica finora, senza sfidanti. L’unica eccezione riguarda la Lega Pro, dove Donato Macchia, proprietario del Potenza, si è candidato sfidando Giulio Gallazzi, presidente dell’Alcione e già consigliere uscente, dopo che Macchia si era inizialmente candidato e poi ritirato nella tornata precedente.
Per la Serie A si sono ricandidati i consiglieri federali precedenti, e quindi il presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia.
Di seguito l’elenco completo dei candidati:
- In rappresentanza della Lega Calcio Serie A (3 consiglieri): Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus), Giuseppe Marotta (Inter)
- In rappresentanza della LNP Serie B (1 consigliere): Antonio Gozzi (Virtus Entella)
- In rappresentanza della Lega Pro (1 consigliere): Giulio Gallazzi (Alcione Milano), Donato Macchia (Potenza)
- In rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti: Daniele Ortolano (LND Nazionale), Ilaria Bazzerla (LND Nazionale), Sergio Pedrazzini (LND Area Nord), Giacomo Fantazzini (LND Area Centro), Giuliana Tambaro (LND Area Sud)
- In rappresentanza degli Atleti: Davide Biondini (Atleti Professionisti), Sara Gama (Atleti Professionisti), Valerio Bernardi (Atleti Dilettanti), Umberto Calcagno (Atleti Dilettanti)
- In rappresentanza dei Tecnici: Giancarlo Camolese (Tecnici Professionisti), Silvia Citta (Tecnici Dilettanti)