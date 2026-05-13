Il numero uno del ranking ATP ha vinto l’ennesimo derby italiano, questa volta contro Pellegrino, e accede così ai quarti di finale dove sfiderà Rublev. Guardando ancora un po’ più in là, in semifinale, il candidato più probabile a sbarrare la strada all’altoatesino è con Daniil Medvedev . In finale, poi, invece, può esserci una sorpresa dopo l’eliminazione a sorpresa di Zverev per mano di Darderi .

Da segnalare il ritorno di Novak Dojokovic , già fuori dal torneo, e la presenza di 13 italiani nel main draw dal primo turno. Alla sua settima presenza al Foro Italico, Sinner ha esordito al secondo turno contro l’austriaco Sebastian Ofner, sconfiggendolo per 2-0 (6-3 e 6-4 i due set).

Hanno preso ufficialmente il via gli Internazionali BNL d’Italia 2026, e il tabellone maschile ha un protagonista principale: Jannik Sinner . Con Carlos Alcaraz assente, il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria a Madrid, è il grande favorito per alzare quel trofeo che manca ancora alla sua bacheca dei Masters 1000, l’unico titolo di questa categoria non ancora conquistato.

Il primo quarto di tabellone era un autentico concentrato di italiani. Matteo Berrettini, che puntava a migliorare il quarto di finale conquistato a Roma nel 2020, ha già salutato il torneo: eliminato al primo turno da Alexei Popyrin, eliminato a sua volta da Sinner. Eliminato anche Lorenzo Sonego, sconfitto per 2-0 dal peruviano Ignacio Buse, mentre Luca Nardi è stato sconfitto da Andrea Pellegrino in un derby tutto tricolore. Niente da fare anche per Francesco Maestrelli, che cede a Roberto Bautista Agut. Eliminati anche Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

La parte alta del tabellone maschile aggiornata:

Nella metà inferiore del tabellone, Lorenzo Musetti è stato eliminato da Ruud. Testa di serie numero 8, il carrarino ha esordito con un successo al secondo turno contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il tabellone, però, non è dei più morbidi. Musetti arrivava a Roma dopo aver raggiunto la semifinale al Foro Italico nel 2025 e vuole riprendere il ritmo migliore in vista del Roland Garros.

L’ultimo italiano ancora in corsa è Luciano Darderi, testa di serie numero 18 e qutore di una vera e propria impresa agli ottavi, dove ha eliminato il numero 2 del tabellone, Alexander Zverev. L’italo-argentino, che ha esordito con successo contro Yannick Hanfmann e superato Tommy Paul al terzo turno, ora sogna in grande dopo la prima vittoria della carriera contro un top 8 del ranking.

La parte bassa del tabellone maschile aggiornata: