Attenta Serie A: dallo sport alle elezioni, gli eventi che possono impattare sul calendario 2026/27

La presentazione del calendario per la prossima annata, infatti, non è così lontana nel tempo. Manca meno di un mese infatti al 5 giugno, quando sarà svelata la programmazione completa del campionato 2026/27, che avrà queste come principali date:

Nel caos della Serie A per la programmazione della 37ª giornata, tra contemporaneità con altri eventi e decisioni della prefettura, è forse già bene iniziare a guardare ai potenziali paletti per la stagione 2026/27, magari anche per evitare di ripetere quanto stiamo vedendo in questi giorni.

Nella realizzazione del calendario, i paletti e gli eventi locali che incidono sull’organizzazione delle gare sono circa 400. Perché il problema non è soltanto Champions, Europa League e nazionali: in Italia il calcio deve convivere con maratone, Formula 1, rugby, tennis, volley, elezioni e – presumibilmente – anche con qualche imprevisto dell’ultimo minuto.

Il campionato parte il 23 agosto: stessa settimana dei Giochi del Mediterraneo, che saranno protagonisti di tre gare allo stadio Via del Mare a Lecce, con conseguente spostamento quantomeno della prima gara dei giallorossi (in caso di permanenza in Serie A) lontano dall’impianto di casa. E, sempre per ora rimanendo nel campo delle ipotesi, in caso di promozione del Monza uno dei grandi appuntamenti è il GP di Formula 1 sul circuito brianzolo: è da anni che il club non gioca in casa (in qualunque categoria) in quel weekend, ma non è comunque il caso di dimenticarsene.