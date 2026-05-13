Attenta Serie A: dallo sport alle elezioni, gli eventi che possono impattare sul calendario 2026/27

Nel caos della Serie A per la programmazione della 37ª giornata, tra contemporaneità con altri eventi e decisioni della prefettura, è forse già bene iniziare a guardare ai potenziali paletti per la stagione 2026/27, magari anche per evitare di ripetere quanto stiamo vedendo in questi giorni.
La presentazione del calendario per la prossima annata, infatti, non è così lontana nel tempo. Manca meno di un mese infatti al 5 giugno, quando sarà svelata la programmazione completa del campionato 2026/27, che avrà queste come principali date:
- 23 agosto 2026: inizio del campionato (weekend)
- 21 settembre-6 ottobre 2026: sosta nazionali (massimo quattro gare)
- 9-17 novembre 2026: sosta nazionali (massimo due gare)
- 22-30 marzo 2027: sosta nazionali (massimo due gare)
- 30 maggio 2027: ultima giornata di campionato
Nella realizzazione del calendario, i paletti e gli eventi locali che incidono sull’organizzazione delle gare sono circa 400. Perché il problema non è soltanto Champions, Europa League e nazionali: in Italia il calcio deve convivere con maratone, Formula 1, rugby, tennis, volley, elezioni e – presumibilmente – anche con qualche imprevisto dell’ultimo minuto.
Il campionato parte il 23 agosto: stessa settimana dei Giochi del Mediterraneo, che saranno protagonisti di tre gare allo stadio Via del Mare a Lecce, con conseguente spostamento quantomeno della prima gara dei giallorossi (in caso di permanenza in Serie A) lontano dall’impianto di casa. E, sempre per ora rimanendo nel campo delle ipotesi, in caso di promozione del Monza uno dei grandi appuntamenti è il GP di Formula 1 sul circuito brianzolo: è da anni che il club non gioca in casa (in qualunque categoria) in quel weekend, ma non è comunque il caso di dimenticarsene.
A novembre si passa alle ATP Finals di Torino, disputate alla Inalpi Arena, poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico, casa del Toro: in contemporanea ci sarà la sosta per le nazionali, ma mai dire mai. Nel 2027, poi, non mancheranno altri eventi, dalle maratone all’appuntamento classico del Sei Nazioni di rugby, fino alle elezioni politiche e comunali in alcune delle principali città italiane a partire da Roma e Milano: insomma, gli appuntamenti in cui non fissare le partite non mancano.
Non li abbiamo elencati tutti, anche per questioni di spazio, e sicuramente le istituzioni si saranno già mosse in tempo per segnarsi tutti gli appuntamenti, ma alla luce di quanto sta avvenendo tutto sommato forse è bene ricordare gli eventi principali:
- 23/27 agosto 2026 – Giochi del Mediterraneo, stadio Via del Mare, Lecce
- 4-6 settembre 2026 – Gran Premio d’Italia di Formula 1, Monza
- 23 settembre 2026 – Europei di pallavolo, PalaVela Torino
- 26 settembre 2026 – Europei di pallavolo, Santa Giulia Milano
- 18 ottobre 2026 – Napoli Marathon, Napoli
- 25 ottobre 2026 – Venice Marathon, Venezia
- 15–22 novembre 2026 – ATP Finals, Inalpi Arena, Torino
- 24–29 novembre 2026 – Finali di Coppa Davis, Bologna
- 29 novembre 2026 – Firenze Marathon, Firenze
- 13 febbraio 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma
- 6 marzo 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma
- 13 marzo 2027 – Sei Nazioni (Italia), Stadio Olimpico, Roma
- 14 marzo 2027 – Rome Marathon, Roma
- 21 marzo 2027 – Stramilano, Milano
- 4 aprile 2027 – Milano Marathon, Milano
- Primavera 2027 – Elezioni politiche e comunali (Roma e Milano)
- 5–16 maggio 2027 – Internazionali d’Italia di tennis, Roma
- 27 maggio 2027 – Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma