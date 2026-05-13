Dove vedere finale Coppa Italia tv streaming: Lazio-Inter in diretta

Il torneo sponsorizzato da Frecciarossa di Trenitalia e organizzato dalla Lega Serie A ha acquisito sempre maggiore importanza nelle ultime stagioni, dando un posto per l’accesso diretto alla fase a gironi dell’Europa League e innescando una serie di calcoli dei club, anche paradossali (vedi Atalanta nell’edizione passata), che coinvolgevano anche i posti per la Champions e la Conference League. La finalissima dell’edizione 2025/26 sarà tra Lazio e Inter .

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Dove vedere finale Coppa Italia tv streaming – Il tabellone

Nel tabellone sono entrate in scena le big che hanno concluso la scorsa Serie A nelle prime otto posizioni: le teste di serie sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio. L’atto conclusivo è previsto come di consueto allo Stadio Olimpico di Roma a maggio. Tutte le sfide sono in gara unica con rigori (senza supplementari) in caso di pareggio nei 90′, dal turno preliminare fino ai quarti. Le semifinali prevedono andata e ritorno, ma con eventuale proroga e penalty. La finale di nuovo in gara unica con supplementari e rigori in caso di parità.

Dove vedere finale Coppa Italia tv streaming – Come seguire la sfida

Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

In particolare, la gara tra Lazio e Inter andrà in scena mercoledì 13 maggio alle 21.00 diretta esclusiva su Canale 5 con telecronaca di Riccardo Trevisani e commento tecnico di Massimo Paganin.