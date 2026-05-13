Simonelli: «Derby Roma-Lazio alle 12 di domenica? Senza risposta entro sera, ricorso al TAR»

La Lega Calcio Serie A ha proposto al Ministero dell’Interno di riportare il derby di Roma di domenica, anticipando l’orario del calcio di inizio alle ore 12.00, ma posticipando la finale degli Internazionali di tennis.
Un risposta in merito arriverà in serata. Ad annunciarlo il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli. «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio di tutte e 5 le partite», ha dichiarato il numero uno del massimo campionato italiano dopo l’Assemblea odierna.
«Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz’ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale di mezz’ora, diamo un’ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio – ha spiegato Simonelli –. Noi ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, dovremmo comunque presentare ricorso al TAR».