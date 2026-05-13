Simonelli: «Derby Roma-Lazio alle 12 di domenica? Senza risposta entro sera, ricorso al TAR»

Un risposta in merito arriverà in serata. Ad annunciarlo il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli . «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo . Abbiamo fatto una proposta al Ministero degli Interni, per trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio di tutte e 5 le partite », ha dichiarato il numero uno del massimo campionato italiano dopo l’Assemblea odierna.

«Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz’ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale di mezz’ora, diamo un’ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio – ha spiegato Simonelli –. Noi ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, dovremmo comunque presentare ricorso al TAR».