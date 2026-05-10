Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D , quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona , per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Inizia con la sfida in casa del Chievo Verona l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo , in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 53 punti in 33 giornate e si trovano al quarto posto in classifica.

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Dove vedere Chievo Verona Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Chievo Verona e Milan Futuro si giocherà domenica 10 maggio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

Dove vedere Chievo Verona Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Chievo Verona-Milan Futuro sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Chievo Verona. Possibile seguire anche la copertura sull’account ufficiale Instagram di Milan Futuro, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.