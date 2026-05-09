Serie B, il calendario ufficiale di playoff e playout: si parte con Modena-Juve Stabia

La Lega Serie B ha ufficializzato nei giorni scorsi le date e gli orari delle sfide dei playoff promozione e dell’eventuale playout per evitare la retrocessione. Ora che la stagione regolare si è conclusa, è possibile definire gli incroci e le giornate di gioco, soprattutto per le formazioni che si giocheranno il terzo e ultimo posto nella prossima edizione del campionato di Serie A.
Al termine del campionato, che si è concluso nella serata di ieri, la situazione in classifica è la seguente:
- Venezia 82
- Frosinone 81
- Monza 76
- Palermo 72
- Catanzaro 59
- Modena 55
- Juve Stabia 51
- Avellino 49
- Mantova 46
- Padova 46
- Cesena 46
- Carrarese 44
- Sampdoria 44
- Virtus Entella 42
- Empoli 41
- Südtirol 41
- Bari 40
- Reggiana 37
- Spezia 35
- Pescara 35
Serie B calendario playoff – Tutte le partite
Dopo le date rese note lo scorso 16 aprile, la Lega Serie B ha ufficializzato anche gli orari dei playoff e dei playout nei giorni scorsi. Si gioca sempre alle 20, fa eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 e, la seconda gara, alle 21. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e dei playout sono ora disponibili, essendosi conclusa la 38ª giornata e con la classifica definitiva.
Turno preliminare (gara unica)
- Martedì 12 maggio 2026, Modena-Juve Stabia – ore 18.45
- Martedì 12 maggio 2026, Catanzaro-Avellino – ore 21.00
Semifinali (andata)
- Sabato 16 maggio 2026, Modena/Juve Stabia vs Monza – ore 20.00
- Domenica 17 maggio 202, Catanzaro/Avellino vs Palermo – ore 20.00
Semifinali (ritorno)
- Martedì 19 maggio 2026, Monza vs Modena/Juve Stabia – ore 20.00
- Mercoledì 20 maggio 2026, Palermo vs Catanzaro/Avellino – ore 20.00
Finali
- Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
- Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00
*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.
Serie B calendario playout – Le gare per non retrocedere
Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT
- Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – Bari-Sudtirol (ore 20.00)
- Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – Sudtirol-Bari (ore 20.00)