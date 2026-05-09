Serie B, il calendario ufficiale di playoff e playout: si parte con Modena-Juve Stabia

La Lega Serie B ha ufficializzato nei giorni scorsi le date e gli orari delle sfide dei playoff promozione e dell’eventuale playout per evitare la retrocessione. Ora che la stagione regolare si è conclusa, è possibile definire gli incroci e le giornate di gioco, soprattutto per le formazioni che si giocheranno il terzo e ultimo posto nella prossima edizione del campionato di Serie A.

Al termine del campionato, che si è concluso nella serata di ieri, la situazione in classifica è la seguente: