Serie B, il calendario ufficiale di playoff e playout: si parte con Modena-Juve Stabia

Con la fine della stagione regolare, sono stati definiti tutti gli incastri per gli spareggi promozione e per le sfide per non retrocedere: ecco il calendario.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Serie B pallone playoff
(Foto: Lega Serie B)

La Lega Serie B ha ufficializzato nei giorni scorsi le date e gli orari delle sfide dei playoff promozione e dell’eventuale playout per evitare la retrocessione. Ora che la stagione regolare si è conclusa, è possibile definire gli incroci e le giornate di gioco, soprattutto per le formazioni che si giocheranno il terzo e ultimo posto nella prossima edizione del campionato di Serie A.

Al termine del campionato, che si è concluso nella serata di ieri, la situazione in classifica è la seguente:

  1. Venezia 82
  2. Frosinone 81
  3. Monza 76
  4. Palermo 72
  5. Catanzaro 59
  6. Modena 55
  7. Juve Stabia 51
  8. Avellino 49
  9. Mantova 46
  10. Padova 46
  11. Cesena 46
  12. Carrarese 44
  13. Sampdoria 44
  14. Virtus Entella 42
  15. Empoli 41
  16. Südtirol 41
  17. Bari 40
  18. Reggiana 37
  19. Spezia 35
  20. Pescara 35

Serie B calendario playoff – Tutte le partite

Dopo le date rese note lo scorso 16 aprile, la Lega Serie B ha ufficializzato anche gli orari dei playoff e dei playout nei giorni scorsi. Si gioca sempre alle 20, fa eccezione il turno preliminare playoff calendarizzato alle 18.45 e, la seconda gara, alle 21. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e dei playout sono ora disponibili, essendosi conclusa la 38ª giornata e con la classifica definitiva.

Turno preliminare (gara unica)

  • Martedì 12 maggio 2026, Modena-Juve Stabia – ore 18.45
  • Martedì 12 maggio 2026, Catanzaro-Avellino – ore 21.00

Semifinali (andata)

  • Sabato 16 maggio 2026, Modena/Juve Stabia vs Monza – ore 20.00
  • Domenica 17 maggio 202, Catanzaro/Avellino vs Palermo – ore 20.00

Semifinali (ritorno)

  • Martedì 19 maggio 2026, Monza vs Modena/Juve Stabia – ore 20.00
  • Mercoledì 20 maggio 2026, Palermo vs Catanzaro/Avellino – ore 20.00

Finali

  • Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
  • Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Serie B calendario playout – Le gare per non retrocedere

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

  • Venerdì 15 maggio 2026 (andata) – Bari-Sudtirol (ore 20.00)
  • Venerdì 22 maggio 2026 (ritorno) – Sudtirol-Bari (ore 20.00)

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.