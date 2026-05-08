Serie B, la sfida Frosinone-Mantova in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

L’appuntamento di Frosinone mette di fronte due squadre obbligate a non sbagliare in un incrocio che si preannuncia teso. I padroni di casa sono alla ricerca dell’ultimo punto necesario per blindare il secondo posto e centrare la promozione in Serie A. Mentre la formazione ospite si gioca le ultime carte rimaste per provare ad agganciare l’ottava piazza che porta ai playoff.

Venerdì 8 maggio alle ore 20.30 , il programma della 38esima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Frosinone e Mantova allo stadio Stirpe , visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). I tre punti in palio pesano per entrambe le formazioni, spinte da urgenze di classifica diverse ma ugualmente determinanti per l’ultima partita della stagione regolare.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Frosinone Mantova in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.