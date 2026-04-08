Dove vedere Real Calepina Milan Futuro: la gara in diretta

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D , quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona , per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Continua con la sfida in casa della Real Calepina l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo , in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 47 punti in 29 giornate e si trovano al quinto posto in classifica.

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Dove vedere Real Calepina Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Real Calepina e Milan Futuro si giocherà mercoledì 8 aprile 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Real Calepina Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Real Calepina Milan Futuro non sarà visibile né in televisione e nemmeno in streaming. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.