Ufficiale, l’ex Sky Marzio Perrelli nominato nuovo CEO dell’America’s Cup

« L’America’s Cup è la competizione sportiva internazionale più antica e prestigiosa. La nostra responsabilità oggi, a nome di tutti gli stakeholder, è quella di preservarne la ricca eredità, garantendo al contempo maggiore continuità, stabilità e crescita a lungo termine », ha commentato Perrelli, che tra il 2018 e il 2025 ha lavorato per Sky in Italia , ricoprendo il ruolo di Executive Vice President Sport .

L’America’s Cup Partnership (un consorzio centralizzato e una nuova forma di governance condivisa tra i team fondatori dell’America’s Cup) ha ufficializzato la nomina di Marzio Perrelli come suo amministratore delegato, « con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’evento nell’ambito della nuova struttura di partnership, che introduce una governance rafforzata con una visione a lungo termine ». Grant Dalton , CEO di Emirates Team New Zealand, defender della 38ª America’s Cup a Napoli, manterrà la carica di presidente dell’ACP.

«L’America’s Cup Partnership rappresenta un’evoluzione nella gestione dell’evento, fornendo un quadro più coerente per team, partner e sedi ospitanti, nel pieno rispetto della tradizione sportiva che definisce la Coppa. Rafforzando la governance e la pianificazione a lungo termine, puntiamo a creare le condizioni per investimenti sostenuti, continua innovazione ai vertici dello sport e un più ampio coinvolgimento globale. Sono onorato di assumere questo ruolo e non vedo l’ora di collaborare con tutti gli stakeholder per sostenere il futuro sviluppo dell’America’s Cup», ha aggiunto il nuovo CEO.

Perrelli assume la carica di amministratore delegato dell’America’s Cup Partnership a partire da oggi, in vista delle regate preliminari in Sardegna, dal 21 al 24 maggio; la sua carriera, sottolinea la ACP, «si è contraddistinta per disciplina finanziaria, strategia mediatica e gestione di diritti sportivi su larga scala. Entra a far parte del team dopo aver maturato esperienza nel settore finanziario nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Italia, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali di alto livello presso Goldman Sachs e HSBC. È entrato nel settore dei media e dello sport nel 2018, unendosi a Sky Italia come vicepresidente esecutivo, con la responsabilità dell’intera divisione Sky Sport, che comprende sia i team editoriali sia di produzione, nonché la gestione e la promozione degli sviluppi nel portafoglio dei diritti sportivi».

«A nome del consiglio di amministrazione di ACP, è il momento opportuno per dare il benvenuto a Marzio Perrelli come suo primo amministratore delegato», le parole del presidente Grant Dalton. «Si tratta di una posizione unica nello sport in un momento di grandi opportunità, con almeno cinque team forti confermati per Napoli nel 2027 e un panorama sportivo in evoluzione che vede le donne a bordo degli yacht dell’America’s Cup per la prima volta, così come percorsi fiorenti per le donne e i giovani velisti che raggiungono l’apice della vela».

«La formazione di ACP — ha proseguito il CEO di Emirates Team New Zealand — offre sicurezza e continuità per le regate future e iniziative come lo slot Guest Racer a bordo degli AC75, e il programma di ricognizione in corso offrono opportunità multimediali innegabili per la crescita dell’America’s Cup. La firma dei diritti televisivi con emittenti come la RAI amplificherà ulteriormente le iniziative già in corso. Marzio si unisce al team al momento giusto, con tutte le credenziali necessarie per far progredire l’evento e lo sport. Gli auguriamo il meglio nel suo nuovo incarico».