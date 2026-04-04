Perugia Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 35esima giornata del girone B di Serie C.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Perugia Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 35esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Gubbio è in programma per sabato 4 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.

Perugia Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Perugia Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Perugia-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 4 APRILE

Ore 14.30

  • SAMBENEDETTESE-AREZZO
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • COSENZA-FOGGIA
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • PRO VERCELLI-INTER U23
    Sky Sport Mix e Sky Sport 253
  • SIRACUSA-ATALANTA U23
    Sky Sport 254
  • PIANESE-CAMPOBASSO
    Sky Sport 255
  • MONOPOLI-TRAPANI
    Sky Sport 256

Alle 17.30

  • PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • RAVENNA-PINETO
    Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • GUIDONIA MONTECELIO-TERNANA
    Sky Sport 253
  • TRENTO-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 254
  • BRA-FORLÌ
    Sky Sport 255

Ore 20.30

  • ASCOLI-VIS PESARO
    Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Ore 20.45

  • CAVESE-CASERTANA
    Sky Sport Uno e Sky Sport 253

LUNEDÌ 6 APRILE

Ore 12.30

  • GIUGLIANO-CROTONE
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
  • SORRENTO-TEAM ALTAMURA
    Sky Sport Arena e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • SALERNITANA-BENEVENTO
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
  • CATANIA-AZ PICERNO
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • CASARANO-POTENZA
    Sky Sport 253
  • PRO PATRIA-TRIESTINA
    Sky Sport 254
  • AUDACE CERIGNOLA-LATINA
    Sky Sport 255
  • GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • ALBINOLEFFE-PERGOLETTESE
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252
  • VIRTUS VERONA-OSPITALETTO
    Sky Sport 253

