Stipendi Bosnia: quanto guadagnano i giocatori della nazionale

Un dato su tutti: nessuno dei 26 convocati gioca nel campionato bosniaco. Tutti sono impiegati all’estero, tra Bundesliga, Serie A, Turchia, Svizzera, Olanda e campionati emergenti. Questo incide direttamente sugli stipendi, che dipendono dal contesto competitivo e dal peso economico dei club di appartenenza. Ne esce una nazionale profondamente “globalizzata”, con giocatori abituati a standard alti e realtà molto diverse tra loro.

Partendo dalla porta, il titolare Nikola Vasilj è uno dei giocatori meglio retribuiti del suo club, il St. Pauli, e rappresenta un caso interessante: pur non essendo in una big europea, percepisce uno stipendio importante per il contesto in cui gioca. Le riserve, invece, militano nel campionato croato e hanno ingaggi molto più bassi, segno di una forbice già evidente all’interno dello stesso reparto.

In difesa si concentra una parte significativa del valore economico della squadra. Sead Kolašinac, colonna dell’Atalanta, è il più pagato del reparto e uno dei leader tecnici. Accanto a lui ci sono profili distribuiti tra Italia, Francia e Turchia: giocatori come Muharemović o Hadžikadunić hanno stipendi solidi e prospettive di crescita, mentre altri difensori restano su cifre più contenute, spesso sotto il milione o addirittura sotto i 100mila euro nei campionati meno ricchi.