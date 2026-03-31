Stipendi Bosnia: quanto guadagnano i giocatori della nazionale

Questa sera l’Italia affronta la Bosnia nella finale playoff per i Mondiali 2026, una gara secca che vale la qualificazione. Al di là del campo, uno degli aspetti più interessanti riguarda gli stipendi Bosnia, che offrono una fotografia precisa del livello internazionale della rosa balcanica.
Un dato su tutti: nessuno dei 26 convocati gioca nel campionato bosniaco. Tutti sono impiegati all’estero, tra Bundesliga, Serie A, Turchia, Svizzera, Olanda e campionati emergenti. Questo incide direttamente sugli stipendi, che dipendono dal contesto competitivo e dal peso economico dei club di appartenenza. Ne esce una nazionale profondamente “globalizzata”, con giocatori abituati a standard alti e realtà molto diverse tra loro.
Partendo dalla porta, il titolare Nikola Vasilj è uno dei giocatori meglio retribuiti del suo club, il St. Pauli, e rappresenta un caso interessante: pur non essendo in una big europea, percepisce uno stipendio importante per il contesto in cui gioca. Le riserve, invece, militano nel campionato croato e hanno ingaggi molto più bassi, segno di una forbice già evidente all’interno dello stesso reparto.
In difesa si concentra una parte significativa del valore economico della squadra. Sead Kolašinac, colonna dell’Atalanta, è il più pagato del reparto e uno dei leader tecnici. Accanto a lui ci sono profili distribuiti tra Italia, Francia e Turchia: giocatori come Muharemović o Hadžikadunić hanno stipendi solidi e prospettive di crescita, mentre altri difensori restano su cifre più contenute, spesso sotto il milione o addirittura sotto i 100mila euro nei campionati meno ricchi.
Stipendi Bosnia, le cifre
A centrocampo emerge una forte eterogeneità: il più pagato è Amir Hadžiahmetović, con un ingaggio vicino ai top della rosa, mentre altri elementi sono sparsi tra Danimarca, Svizzera, Germania e perfino Kazakistan, con stipendi che scendono progressivamente. Questo reparto evidenzia bene come la Bosnia unisca giocatori di alto livello a profili più “operai”.
In attacco si trova il paradosso più interessante: il giocatore simbolo, Edin Dzeko, non è più il più pagato. Dopo una carriera ai vertici, oggi percepisce circa 300mila euro per sei mesi allo Schalke 04. Il primato salariale spetta invece a Ermedin Demirović, protagonista in Bundesliga con uno stipendio da top player. Anche qui, il resto del reparto si distribuisce su cifre medio-basse.
Quanto guadagnano i giocatori della Bosnia
Ecco gli stipendi Bosnia dei principali giocatori:
- Ermedin Demirović (Stoccarda): circa 6 milioni di euro a stagione
- Amir Hadžiahmetović (Hull City/Beşiktaş): circa 2,8 milioni di euro
- Amar Dedić (Benfica): circa 2,6 milioni di euro
- Haris Tabaković (Borussia M’gladbach/Hoffenheim): circa 2,4 milioni di euro
- Nikola Vasilj (St. Pauli): circa 2 milioni di euro
- Benjamin Tahirović (Brøndby): circa 1 milione di euro
- Dennis Hadžikadunić (Sampdoria): circa 1 milione di euro
- Tarik Muharemović (Sassuolo): circa 930mila euro
- Kerim Alajbegović (Salisburgo): circa 800mila euro
- Armin Gigović (Young Boys): circa 700mila euro
- Nihad Mujakić / Nidal Čelik: circa 700mila euro
- Nikola Katić (Schalke 04): circa 500mila euro
- Esmir Bajraktarević (PSV): circa 500mila euro
- Dženis Burnić (Karlsruhe): circa 370mila euro
- Edin Dzeko (Schalke 04): circa 300mila euro per sei mesi