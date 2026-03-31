Qualificazioni Europei, dove vedere Turchia Italia Under 19 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Turchia Italia Under 19 tv streaming, gara valida per la terza e ultima giornata della seconda fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.
Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo sei insieme a Slovacchia, Turchia e Ungheria. A strappare il pass per la competizione continentale di categoria sarà solamente la prima classificata di ogni raggruppamento, quindi bisogna continuare al meglio il proprio percorso all’interno del raggruppamento per i ragazzi di Bollini.
Dove vedere Turchia Italia Under 19 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Turchia-Italia Under 19, match valido per la terza giornata della seconda fase delle qualificazioni per gli Europei, si terrà allo stadio Ceravolo di Catanzaro, martedì 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. La sfida sarà visibile in diretta tramite Vivo Azzurro TV, la piattaforma streaming della FIGC dedicata alle varie nazionali azzurre.
I convocati di Bollini:
PORTIERI
- Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
DIFENSORI
- Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);
CENTROCAMPISTI
- Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);
ATTACCANTI
- Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter).