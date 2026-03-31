Qualificazioni Europei, dove vedere Romania Italia Under 17 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Romania Italia Under 17 tv streaming, gara valida per la terza e ultima giornata della seconda fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo due insieme a Islanda, Romania e Portogallo. A strappare il pass per la competizione continentale di categoria sarà solamente la prima classificata di ogni raggruppamento, quindi bisogna continuare al meglio il proprio percorso all’interno del raggruppamento per i ragazzi di Franceschini.