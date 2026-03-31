Dove vedere Norvegia Svizzera tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per un incontro amichevole che chiuderà questa finestra di fine marzo dedicata alle nazionali. Entrambe hanno centrato la qualificazione ai prossimi Mondiali che inizieranno l’11 giugno e si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

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Norvegia-Svizzera, match amichevole prima dell’inizio dei Mondiali, si terrà all’Ullevaal Stadion di Oslo, il 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Norvegia e Svizzera sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Nicola Roggero.