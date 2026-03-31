Playoff Mondiali, dove vedere Bosnia Italia tv streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bosnia Italia tv streaming. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.

Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il secondo e ultimo step per centrare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria questa sera, gli Azzurri tornerebbero a giocare la competizione iridata dopo 12 anni, quando nel 2014 parteciparono ai Mondiali in Brasile che finirono con l’eliminazione ai gironi esattamente come era successo quattro anni prima in Sudafrica.