Playoff Mondiali, dove vedere Bosnia Italia tv streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bosnia Italia tv streaming. Una domanda che molti appassionati si stanno facendo per la gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali.
Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il secondo e ultimo step per centrare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria questa sera, gli Azzurri tornerebbero a giocare la competizione iridata dopo 12 anni, quando nel 2014 parteciparono ai Mondiali in Brasile che finirono con l’eliminazione ai gironi esattamente come era successo quattro anni prima in Sudafrica.
Dove vedere Bosnia Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Bosnia-Italia, match valido per la finale dei playoff Mondiali, si terrà allo Bilino Polje di Zenica, martedì 31 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida, che Gattuso e i suoi si augurano aprirà definitivamente le porte verso la qualificazione ai prossimi Mondiali, sarà visibile su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.